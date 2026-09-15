Κίνα: Συγκλονιστικό βίντεο με γυναίκα που πηδάει από οροφή αυτοκινήτου εν κινήσει μέσα σε σήραγγα

Σοκ προκαλούν τα πλάνα ενός βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με μια γυναίκα στην πόλη Τζετζιάνγκ της Κίνας, η οποία πήδηξε από ένα αυτοκίνητο εν κινήσει μέσα σε σήραγγα.

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2026. Η γυναίκα – όπως φαίνεται σε βίντεο – για άγνωστο λόγο βγήκε από το παράθυρο του συνοδηγού του αυτοκινήτου και αφού σκαρφάλωσε στην οροφή του, δεν δίστασε και πήδηξε στο οδόστρωμα. Από τύχη δεν προκλήθηκε σοβαρό τροχαίο μέσα στη σήραγγα της ροκαλέσουν σοβαρό ατύχημα στη σήραγγα Τσιαντζιάνγκ στην Κίνα.

Ένα μεγάλο φορτηγό που ταξίδευε πίσω από το όχημα που επέβαινε η γυναίκα έστριψε απότομα για να την αποφύγει τη γυναίκα. Το βίντεο δείχνει το φορτηγό να ταλαντεύεται καθώς έκανε τον επικίνδυνο ελιγμό.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι σημάδια που άφησε το απότομο φρενάρισμα ήταν ορατά στο δρόμο.

A harrowing incident inside a Hangzhou, China tunnel was caught on dashcam as a woman jumped off a moving car's roof into oncoming traffic. Quick-thinking truck drivers slammed on their brakes and swerved, narrowly avoiding a fatal collision. The woman was hospitalized.#Hangzhou pic.twitter.com/PEBDfwdAVX September 14, 2026

Ένας αξιωματούχος του κέντρου παρακολούθησης της σήραγγας Qianjiang δήλωσε: «Απεστάλαμε αμέσως προσωπικό στο σημείο αφού αντιληφθήκαμε την κατάσταση, αλλά το όχημα είχε ήδη φύγει».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε: «Διαπιστώσαμε ότι το εμπλεκόμενο άτομο είχε εγκαταλείψει τον τόπο του συμβάντος μόνο του και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία».

Οι αρχές λένε ότι συγγενείς μετέφεραν τη γυναίκα σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, και η αστυνομία ερευνά το περιστατικό.