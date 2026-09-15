Μητσοτάκης από Κεραμεικό: Στη σημερινή εποχή η δημοκρατία μας αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους

Στη σημασία των επενδύσεων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην ενίσχυση της Αθήνας ως αυτοτελούς τουριστικού προορισμού, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να στείλει και πολιτικά μηνύματα αναφερόμενος στον Περικλή και τον επιτάφιο λόγο που εκφώνησε για όσους έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντας τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέος απέναντι στην πατρίδα.

«Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα της αρχαίας γραμματείας και ένα κείμενο το οποίο την σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη δημοκρατία μας, η οποία αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους, να είναι ολοένα και πιο επίκαιρο» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημαίνοντας ότι διατίθενται 350 εκατ. ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα.

«Εδώ υλοποιείται η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας.

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, «οι επισκέπτες επιλέγουν να έρθουν στην Αθήνα, όχι απλά ως σταθμό μετάβασης για τα όμορφα νησιά μας, αλλά για να γνωρίσουν την Αθήνα ως αυτοτελή προορισμό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι ολοκληρώθηκαν, έπειτα από μεγάλη προσπάθεια, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και «χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ».

«Κατευθύναμε σημαντικούς πόρους σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας που αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά», είπε, προσθέτοντας ότι οι παρεμβάσεις στον Κεραμεικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους.

«Σε αυτή την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας νιώθουμε ένα δέος. Ένα δέος γι’ αυτόν τον χώρο ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν άλλοτε οι αρχαίοι Αθηναίοι. Είναι μια διαδρομή η οποία τώρα, κυρία υπουργέ, γίνεται ευκολότερη χάρη στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν εδώ στον Κεραμικό, διατηρώντας αυτό το πολύ ιδιαίτερο ανάγλυφο του τοπίου, αλλά αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τα μοναδικά γλυπτά της πόλης που γέννησε τη Δημοκρατία» τόνισε ο πρωθυπουργός για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.

«Και έτσι νομίζω ότι μέσα από αυτή την περιήγηση σε αυτόν τον τόσο σημαντικό χώρο, ξανασυναντιόμαστε με ένα πολίτευμα το οποίο άντεξε στο χρόνο, μπόρεσε να ανανεώνεται διαρκώς ώστε να αποτελεί 2.500 χρόνια μετά, σίγουρα όχι το τέλειο, αλλά πάντως το καλύτερο σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας. Και νομίζω ότι γι’ αυτό και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο εξακολουθούν σε όλο και μεγαλύτερα νούμερα να συρρέουν στην Αθήνα για να περιηγηθούν ουσιαστικά σε ένα μεγάλο ανοιχτό μουσείο. Ένα μουσείο το οποίο ξεπερνά τα 2100 στρέμματα, ξεκινώντας και από την Βασιλίσσης ‘Ολγας, η οποία εντάχθηκε πλέον στο δίκτυο της ιστορικής ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, συνεχίζοντας στους στύλους του Ολυμπίου Θεός, για να ανηφορήσουν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και από την αρχαία αγορά, η οποία ήταν αντικείμενο πολύ σημαντικών παρεμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης, να καταλήξουν τελικά στον Κεραμικό» πρόσθεσε.

«Και μιλάμε βέβαια για το ομορφότερο προάστιο της Αθήνας κατά τον Θουκυδίδη, με τον έσω Κεραμικό, πέραν των τειχών, να φιλοξενεί κατοικίες, δημόσια κτίρια, αρχαία αγορά, και τον εκτός των τειχών Κεραμικό να περιλαμβάνει τα εργαστήρια των κεραμέων, τον νεκροταφείο, το δημόσιο σήμα, του οποίου η ανάδειξη ξεκινά επίσης. Εκεί ο Περικλής εκφώνησε τον επιτάφιο λόγο για όσους έπεσαν για την Αθήνα…

«Γιατί πιστεύω ότι και πολλοί Αθηναίοι ακόμα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τον πλούτο της πόλης στην οποία κατοικούν. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξανακάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια εμείς οι ίδιοι πρώτα απ’ όλα να γνωρίσουμε την πόλη μας. Αυτό που πια γίνεται πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο όμορφο μέσα από τις σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά φυσικά το έργο δεν σταματάει εδώ. Έχουμε πολλά ακόμα σημαντικά έργα να παραδώσουμε εντός των επόμενων μηνών. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση, θα έρθει και αυτή σύντομα γιατί το έργο του υπουργείου Πολιτισμού προφανώς δεν σταματά και δεν περιορίζεται μόνο στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης» πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε, τέλος, ότι το πρόγραμμα των παρεμβάσεων δεν ολοκληρώνεται με τα έργα στον Κεραμεικό. «Το έργο δεν σταματά εδώ. Έχουμε πολλά έργα να παραδώσουμε τους επόμενους μήνες», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις, που υλοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφορούν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του Κεραμεικού, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας.

Το σπουδαιότερο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης, σε χρήση από την Προϊστορική περίοδο έως και την Ύστερη Αρχαιότητα, υπήρξε ταυτόχρονα ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αγγειοπλαστικής και αγγειογραφίας του αρχαίου κόσμου.