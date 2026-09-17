Ρόδος: Καρέ-καρέ η κλοπή σε κοσμηματοπωλείο με λεία 36 σκουλαρίκια – “Μου μαγάρισαν το μαγαζί” λέει η ιδιοκτήτρια

Δύο γυναίκες με μαντίλια στο κεφάλι να κλέβουν σκουλαρίκια κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο.

Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ φαίνονται οι δύο γυναίκες να αδειάζουν ένα σταντ από συνολικά 36 ζευγάρια σκουλαρίκια, τα οποία έβαλαν σε τσάντες που κρατούσαν.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου, η αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται στα 1.000-1.300 ευρώ.

Περιγράφοντας τις συνθήκες της κλοπής είπε ότι «εκείνη τη ημέρα είχε φτάσει κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι και η παλιά πόλη είχε γεμίσει τουρίστες. Όταν πήγα στο μαγαζί, στο οποίο βρισκόταν ο γιος μου, είδα ότι έλειπε ένα ολόκληρο σταντ».

«Μου μαγάρισαν το μαγαζί μου, με πείραξε αυτό που έγινε, δεν πιστεύω ότι ήταν τουρίστριες, απλά ήρθαν για να κλέψουν» πρόσθεσε η επιχειρηματίας αποκαλύπτοντας ότι «μέσα σε 10 λεπτά μετά το μαγαζί μου, πήγαν σε μαγαζί με ακριβά αθλητικά ρούχα και άρπαξαν από εκεί ρούχα».