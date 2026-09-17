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Αίρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου

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Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Σύμφωνα με το newsit.gr, για την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισαν συνολικά 265 βουλευτές, υπέρ 175 και κατά 90. Όσον αφορά για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ψήφισαν συνολικά 266, υπέρ 264 και δήλωσαν «παρών» 2 βουλευτές.

Η συζήτηση και η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή δύο διαφορετικών αιτημάτων άρσης ασυλίας.

Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate.

Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό.

Δημήτρης Αβραμόπουλος Ζωή Κωνσταντοπούλου

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