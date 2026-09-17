Η μικρή “Βάλια” από το “Καφέ της Χαράς” έγινε ρεπόρτερ στο Mega – Το νέο επαγγελματικό βήμα της Έφης Ρασσιά

Η μικρή «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» δεν θυμίζει πλέον το παιδί που γνώρισε το τηλεοπτικό κοινό πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. Η Έφη Ρασσιά, η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της κόρης της Χαράς Χάσκα στη δημοφιλή σειρά του ΑΝΤ1, έκανε μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της και ακολούθησε έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο.

Η επιστροφή της στην τηλεόραση δεν έγινε αυτή τη φορά μέσα από έναν ρόλο μυθοπλασίας, αλλά από τη δημοσιογραφία. Η εμφάνισή της ως ρεπόρτερ του MEGA προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς τηλεθεατές, καθώς η «Βάλια» που είχαν αγαπήσει ως παιδί εμφανίστηκε πλέον με μικρόφωνο στο χέρι, σε έναν νέο ρόλο μπροστά στην κάμερα.

Η απόφαση να αφήσει την υποκριτική

Η Έφη Ρασσιά δεν ακολούθησε για χρόνια τον δρόμο της ηθοποιίας. Μετά την επιτυχία του «Καφέ της Χαράς», επέλεξε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να επενδύσει στις σπουδές της.

Η ίδια σπούδασε Νομική και μάλιστα είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της παίρνοντας το πτυχίο της, αφήνοντας για ένα διάστημα την τηλεόραση σε δεύτερη μοίρα.

Η επιλογή αυτή έδειξε πως η Έφη Ρασσιά δεν ήθελε να μείνει εγκλωβισμένη στην εικόνα του παιδιού-θαύματος της τηλεόρασης, αλλά να δημιουργήσει τη δική της πορεία.

Η «Βάλια» που μεγάλωσε μαζί με μια ολόκληρη γενιά

Το «Καφέ της Χαράς» έκανε πρεμιέρα το 2003 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνικές σειρές. Η Έφη Ρασσιά υποδύθηκε τη Βάλια Χάσκα, την κόρη της Χαράς, έναν χαρακτήρα που μεγάλωσε μπροστά στα μάτια των τηλεθεατών.

Χρόνια αργότερα, όταν η σειρά επέστρεψε με νέο κύκλο επεισοδίων, η Έφη Ρασσιά επανεμφανίστηκε στον ρόλο που την έκανε γνωστή, αυτή τη φορά ως ενήλικη Βάλια.

Από την κάμερα… πίσω από το μικρόφωνο

Η νέα της επαγγελματική διαδρομή στη δημοσιογραφία αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή. Από το να ερμηνεύει έναν χαρακτήρα σε ένα τηλεοπτικό πλατό, πλέον καλείται να ερευνά θέματα, να κάνει ρεπορτάζ και να μεταφέρει ιστορίες μέσα από την πραγματικότητα.

Η εικόνα της με το δημοσιογραφικό μικρόφωνο έκανε αρκετούς να σχολιάσουν πόσο έχει αλλάξει από την εποχή που ήταν το μικρό κορίτσι του «Καφέ της Χαράς».

Η Έφη Ρασσιά φαίνεται πως επέλεξε έναν δρόμο μακριά από τη νοσταλγία του παρελθόντος, κρατώντας όμως μαζί της την εμπειρία που απέκτησε από την πρώτη της επαφή με την τηλεόραση σε πολύ μικρή ηλικία.