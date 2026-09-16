Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρωμα στο κέντρο της πόλης
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THESTIVAL TEAM
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 18:15 ένας αλλοδαπός -πιθανότατα Σύριος- εντοπίστηκε τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο στην οδό Φιλίππου απέναντι από την Ρωμαϊκή αγορά.
Άμεσα στο σημείο μετέβη σταθμός ΕΚΑΒ και ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση του δεν διατρέχει κίνδυνο.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.
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