MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρωμα στο κέντρο της πόλης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 18:15 ένας αλλοδαπός -πιθανότατα Σύριος- εντοπίστηκε τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο στην οδό Φιλίππου απέναντι από την Ρωμαϊκή αγορά.

Άμεσα στο σημείο μετέβη σταθμός ΕΚΑΒ και ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Σουηδία: Οριακή νίκη της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης στις εκλογές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ώρα πριν

Κομισιόν: Προτείνει “μπλόκο” στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών – “Μίνι λογαριασμοί” με γονικό έλεγχο έως τα 15

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η μελέτη για το γήπεδο του ΠΑΟΚ

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Σταύρος Νικολαΐδης για Αφροδίτη Μάνου: Τόσοι καλλιτέχνες του έντεχνου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον Μαζωνάκη, εσείς σε ποια γενιά ανήκετε;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 ώρες πριν

Το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Λίβανος: Οι αρχές επέστρεψαν στην Αίγυπτο 37 αρχαιολογικούς θησαυρούς που είχαν εξαχθεί λαθραία