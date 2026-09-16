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Αθήνα: Μηχανή παρέσυρε ανδρόγυνο με παιδάκι στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας – Τέσσερις τραυματίες

Intime
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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση τριών πεζών (ανδρόγυνο με παιδάκι) από μηχανή και τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με το newsit.gr, το περιστατικό έγινε κατά τις 15:30 στη συμβολή με τη Δέγλερη, απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα που μετέφεραν το ανδρόγυνο και τον οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και το παιδάκι στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες είναι εκτός κινδύνου. Έρευνα για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία.

Αθήνα Παράσυρση

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