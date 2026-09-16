ΕΛ.Α.Σ: Αυξήσεις χωρίς τέλος στις τιμές των ακινήτων

Για «αδιέξοδο της κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής» κάνει λόγο η ΕΛΑΣ παραπέμποντας στα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το Δείκτη Τιμών των οικιστικών ακινήτων.

«Το β΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά ακόμη 5,5% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Και αυτή η αύξηση έρχεται πάνω στις ήδη μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ετών: 8,3% το 2025 και 9,1% το 2024, καθιστώντας την απόκτηση κατοικίας άπιαστο όνειρο για ολοένα και περισσότερους πολίτες. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη στεγαστική επιβάρυνση (36% του μηνιαίου εισοδήματος έναντι του 19% στην υπόλοιπη ΕΕ)», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο τομέας Στεγαστικής Πολιτικής του κόμματος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «επιμένει σε λανθασμένες και αποσπασματικές παρεμβάσεις», όπως τα επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια.

«Η χώρα χρειάζεται αλλαγή φιλοσοφίας και κατεύθυνσης στη στεγαστική πολιτική. Η ΕΛΑΣ προτείνει ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας, με μόνιμα εργαλεία, μετρήσιμους στόχους και ενεργό ρόλο της Πολιτείας, που θα αποφέρει 50.000 χιλιάδες προσιτές στεγαστικές επιλογές την επόμενη τετραετία», αναφέρει η ΕΛΑΣ.