MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ: Αυξήσεις χωρίς τέλος στις τιμές των ακινήτων

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Για «αδιέξοδο της κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής» κάνει λόγο η ΕΛΑΣ παραπέμποντας στα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το Δείκτη Τιμών των οικιστικών ακινήτων.

«Το β΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά ακόμη 5,5% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Και αυτή η αύξηση έρχεται πάνω στις ήδη μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ετών: 8,3% το 2025 και 9,1% το 2024, καθιστώντας την απόκτηση κατοικίας άπιαστο όνειρο για ολοένα και περισσότερους πολίτες. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη στεγαστική επιβάρυνση (36% του μηνιαίου εισοδήματος έναντι του 19% στην υπόλοιπη ΕΕ)», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο τομέας Στεγαστικής Πολιτικής του κόμματος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «επιμένει σε λανθασμένες και αποσπασματικές παρεμβάσεις», όπως τα επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια.

«Η χώρα χρειάζεται αλλαγή φιλοσοφίας και κατεύθυνσης στη στεγαστική πολιτική. Η ΕΛΑΣ προτείνει ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας, με μόνιμα εργαλεία, μετρήσιμους στόχους και ενεργό ρόλο της Πολιτείας, που θα αποφέρει 50.000 χιλιάδες προσιτές στεγαστικές επιλογές την επόμενη τετραετία», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

ΕΛΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή σε νεαρό για τον ομαδικό ξυλοδαρμού μαθητή στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης το 2022

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία, ψάχνετε βαρβάρους – Οι βάρβαροι δεν υπάρχουν πια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Συνελήφθη στη Χαλκίδα 37χρονος που καταζητούνταν από τις σουηδικές αρχές

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 15 παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Η Αμάντα Σέιφριντ χώρισε με τον σύζυγό της μετά από 9 χρόνια γάμου