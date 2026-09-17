Λάκης Γαβαλάς για την προφυλάκιση των γιατρών του Γιώργου Μαζωνάκη: “Να δούμε τώρα ποιος θα απολαύσει την ψαριά του”

Την προφυλάκιση των δύο γιατρών που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς.

Μετά τη μαραθώνια απολογητική διαδικασία -διήρκεσε 17 ώρες- ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προσωρινά κρατούμενοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, και σήμερα τα ξημερώματα οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία και έχουν διατυπώσει τους δικούς τους ισχυρισμούς για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος είχε προσωπική σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σχολίασε δημόσια χθες τις εξελίξεις μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Η μεταφορά των δύο γιατρών στη ΓΑΔΑ τού ξύπνησε μνήμες από τη δική του περιπέτεια το 2011, όταν είχε συλληφθεί για οφειλές προς το Δημόσιο και είχε παραμείνει εκεί μαζί με την αδελφή του, Νότα.

Στην ανάρτησή του ο Λάκης Γαβαλάς έγραψε:

«Καλημέρα, φίλοι μου. Με αυτήν την κατάσταση και την απόφαση να μεταφέρουν τους γιατρούς στη ΓΑΔΑ, ήρθαν στο μυαλό μου οι ώρες και οι μέρες που περάσαμε εγώ και η αδελφή μου, Νότα, το 2011. Η παραμονή μας εκεί ήταν ένας μήνας, σε συνθήκες που κανείς δεν μπορεί να περιγράψει, όσον αφορά τη βρομιά, τη διαχείριση, τη συγκατοίκηση με εμπόρους ναρκωτικών, βιαστές, φονιάδες, απαγωγείς, και οι μόνοι φοροοφειλέτες εγώ και η αδελφή μου…

Άρα, η τιμωρία των 2 ιατρών έχει ήδη αρχίσει… Άραγε, μπορεί αυτό να είναι η αρχή έρευνας για τον τρόπο που λειτουργούν κάποιες ανειδίκευτες επιχειρήσεις που πουλούν ελπίδα; Ο θάνατος του λατρεμένου Γιώργου Μαζωνάκη ας χρησιμεύσει ως case study πολλαπλών συγκυριών…

Άλλωστε, το θέμα αυτό θα αναλυθεί και θα βγουν αρκετά στοιχεία της πορείας της υγείας του εκλιπόντος, καθώς και οι συμπεριφορές, οι εύνοιες, οι πιέσεις, οι βοήθειες, οι προτροπές, οι απαιτήσεις σε αυτούς που ήταν γύρω του… ΔΟΛΩΜΑ ΣΠΑΝΙΟ ΗΤΑΝ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ… Να δούμε, όμως, τώρα ποιος θα απολαύσει την… ψαριά του».

Τα λουλούδια που επέλεξε να αφήσει στον τάφο του

«Καλημέρα φίλοι μου… Ένα μπουκέτο Sempreviva (πάντα ζωντανός) σπάνιο είδος ανθού από τα Κύθηρα, είναι το δώρο μου πάνω στον μαρμάρινο τάφο του αξέχαστου Γιώργου Μαζωνάκη» έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις συνθήκες θανάτου του αείμνηστου καλλιτέχνη: «Άραγε είναι σωστό να μην χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό της λέξης ΤΙΜΩΡΙΑ; ΤΙΜΩΡΙΕΣ λοιπόν, στον κάθε υπεύθυνο που προκάλεσε αυτό το κακό και ναι, πολλές τιμωρίες σε όσους ασχολούνται με την παραϊατρική θεραπεία και καταστούν τον άνθρωπο πειραματόζωο.

Τελικά ας προσέξει ο κόσμος που αφήνεται για την ευεξία του, την έξτρα δύναμη του, την ψυχολογική του ηρεμία… Γιατί θέλεις να προσπαθείς την μακροζωία με διάφορες μεθόδους, αφού τα μέσα που χρησιμοποιείς σε εγκλωβίζουν στο να απολαμβάνεις την καθημερινότητα;

Σκέψου το λίγο… Υγιεινή διατροφή, άσκηνη πνεύματος και σώματος και πολλή αγάπη. Ο θάνατος τα φοβάτε αυτά και γρήγορα μένει μακριά. Καλή σας μέρα», έγραψε ο Λάκης Γαβαλάς στην ανάρτησή που ανέβασε σήμερα.