Ο Δήμος Καλαμαριάς ζητά την επαναφορά της γραμμής “6” του ΟΑΣΘ

Την επαναφορά της γραμμής «6» του ΟΑΣΘ που συνέδεε την Καλαμαριά με το κέντρο της Θεσσαλονίκης ζητά ο Δήμος Καλαμαριάς, τονίζοντας πως η κατάργηση της γραμμής έχει προκαλέσει προβλήματα στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών.

“Οι ανησυχίες αυτές επιβεβαιώθηκαν στην πράξη, καθώς από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων καταγράφηκαν αντιδράσεις πολιτών και δυσκολίες στις καθημερινές τους μετακινήσεις”, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς.

Η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς συμμερίζεται την ανησυχία και την αναστάτωση των πολιτών από τις αλλαγές στη γραμμή «6» του ΟΑΣΘ, μετά την έναρξη λειτουργίας του Μετρό και ζητά την επανεξέτασή τους με βάση τα προβλήματα που έχουν ήδη καταγραφεί στις καθημερινές μετακινήσεις.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος ζητά από τον ΟΣΕΘ να εξετάσει τη δυνατότητα επαναφοράς του «6» στην προηγούμενη διαδρομή του, παράλληλα με τη διατήρηση της νέας κυκλικής διαδρομής και με την προσθήκη επιπλέον λεωφορείων, ώστε να μη μειωθεί η συχνότητα των δρομολογίων και να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εξάλλου, το ζήτημα της συγκεκριμένης λεωφορειακής γραμμής είχε τεθεί από τον Δήμο πριν ακόμη εφαρμοσθούν οι αλλαγές. Σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ο ΟΣΕΘ είχε κληθεί να παρουσιάσει τον νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό, είχαν εκφρασθεί οι επιφυλάξεις του Δήμου για την αλλαγή της γραμμής και τις επιπτώσεις που αυτή θα μπορούσε να έχει στην καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Οι ανησυχίες αυτές επιβεβαιώθηκαν στην πράξη, καθώς από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων καταγράφηκαν αντιδράσεις πολιτών και δυσκολίες στις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Για τον λόγο αυτό, η Δημοτική Αρχή έφερε εκ νέου το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο με απόφασή του ζητά την επανεξέταση της αλλαγής και την επαναφορά της γραμμής «6» και η οποία διαβιβάσθηκε στον ΟΣΕΘ, με κοινοποίηση στον ΟΑΣΘ και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.