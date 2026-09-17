Υπόθεση Μαζωνάκη: “Μου έλεγε πως ο πατέρας μου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα” – Τι αναφέρει πρώην πελάτισσα του υπνοθεραπευτή

Νέα στοιχεία και μια μαρτυρία από το παρελθόν, έρχονται να προσθέσουν κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης των γιατρών στο Κολωνάκι που οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση Μαζωνάκη.

Ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομιανός, όπως έγινε γνωστό, ήταν ο αποδέκτης της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία, κατά τις ίδιες πληροφορίες, του έστειλε η γιατρός Ι.Γ. την ώρα που ο τραγουδιστής, υποβαλλόταν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της στο Κολωνάκι.

Την ίδια ώρα, στο MEGA, μίλησε πρώην πελάτισσα του υπνοθεραπευτή, μεταφέροντας τη δική της εμπειρία από την επαφή που είχε μαζί του πριν από περίπου δύο δεκαετίες.

Η γυναίκα, όπως ανέφερε, είχε απευθυνθεί στον συγκεκριμένο άνθρωπο έπειτα από σύσταση οικογενειακών φίλων από τα νότια προάστια. Όπως περιέγραψε, τότε της είχε συστηθεί ως ψυχολόγος και υπνοθεραπευτής, καθώς η ίδια αντιμετώπιζε προσωπικά ζητήματα και αναζητούσε βοήθεια.

«Μου συστήθηκε ως ψυχολόγος – υπνοθεραπευτής, γιατί είχα θέματα. Ήρθε σπίτι μου, μου έκανε υπνωτισμό παρουσία και άλλων ανθρώπων που ήταν στον χώρο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κατά τη διάρκεια της επαφής τους, υπήρξαν αναφορές από την πλευρά του υπνοθεραπευτή, που της προκάλεσαν προβληματισμό.

Μάλιστα, όπως υποστήριξε, της είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον πατέρα της και τον θάνατό του.

«Μου έλεγε πως ο πατέρας μου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα, επειδή πέθανε στα χέρια μου όταν ήμουν μικρή».

Η πρώην πελάτισσα ανέφερε ότι, παρότι δεν αισθάνθηκε πως της προκλήθηκε κάποια άμεση βλάβη, αποφάσισε να μη συνεχίσει τη συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση και απευθύνθηκε αλλού για ψυχοθεραπεία.

«Είδα ότι ο κύριος αυτός δεν μου έκανε κάτι και συνέχισα την ψυχοθεραπεία αλλού», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αφορά μια εμπειρία που, όπως διευκρινίζεται, καταγράφηκε πριν από περίπου 20 χρόνια και έρχεται σήμερα στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.