Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 0-1: “Απόδραση” με Μύθου

Μετά τη νίκη του στον θεσμό του Πρωταθλήματος, στο ίδιο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε και την πρώτη του νίκη για το Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς πέρασε από το Περιστέρι με 0-1.

Ο Μύθου άνοιξε το σκορ στο 20’ και αυτό ήταν το γκολ που έκανε τη διαφορά στον αγώνα, δίνοντας στον ΠΑΟΚ τους τρεις βαθμούς. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Ατρόμητος πίεσε, ο Δικέφαλος, ωστόσο, δεν του επέτρεψε να φτάσει σε καθαρές ευκαιρίες για να ισοφαρίσει.

Το ματς:

Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ έφτασε πολύ κοντά στο να παραβιάσει την εστία του Ντιένγκ, όταν ο Μύθου συνάντησε την εκτέλεση φάουλ του Κένι, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Ο Μύθου έδειξε τον δρόμο

Ο σέντερ φορ του Δικεφάλου, όμως, δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στη δεύτερη ευκαιρία του. Πιο συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι αναπτύχθηκαν όμορφα, ο Κένι έκανε το γύρισμα και ο Μύθου, με ένα άπιαστο τελείωμα, άνοιξε το σκορ στο 20’. Αυτό, μάλιστα, ήταν το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ στον θεσμό.

Μετά το γκολ, ο Ατρόμητος αντέδρασε, απειλώντας ένα λεπτό αργότερα με μακρινό σουτ του Πνευμονίδη, ενώ στο 25’ ο Τσαντίλας κέρδισε πέναλτι, το οποίο, ωστόσο, ανακλήθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν καταγράφηκε κάποια αξιόλογη φάση, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το προβάδισμά του και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το 0-1.

Ο ΠΑΟΚ άντεξε την πίεση και πήρε τη νίκη

Καλύτερα μπήκε στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Λίσι, με την πρώτη καλή στιγμή να έρχεται στα πρώτα λεπτά της επανάληψης. Ο Άλι έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ατρομήτου, ντρίπλαρε τον Μουντέ, όμως το πλασέ του μπλόκαρε ο Ντιένγκ.

Έπειτα, ο Ατρόμητος έλεγξε εκ νέου τον ρυθμό του αγώνα, δίχως, όμως, να καταφέρει να δημιουργήσει κάποια αξιόλογη φάση μπροστά από την εστία του Τσιφτσή. Μετά τις αλλαγές του, ο ΠΑΟΚ έφτασε μια ανάσα από το 2-0, όταν ο Άλι έκανε μια τρομερή ενέργεια και επιχείρησε ένα ακόμα πιο όμορφο σουτ, το οποίο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Οι γηπεδούχοι αύξησαν την πίεσή τους, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης, δίχως, όμως, αποτέλεσμα. Στο 79’, ο Μουτουσάμι βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, όμως το τελείωμά του κόντραρε στον Μπαταούλα, ενώ ο Τσιφτσής είχε απάντηση στο σουτ του Κώτση στο 89′. Εκεί, ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη, την πρώτη του στο φετινό Superbet Kύπελλο Ελλάδας.

Οι συνθέσεις:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Λύρατζης (46′ Μουντές) Μήτογλου, Μάγκνουσον, Ούρονεν, Καραμάνης (67′ Τσιλούλης), Μουτουσάμι, Πνευμονίδης, Σερζίνιο (80′ Παπαδόπουλος), Τσούμπερ (56′ Περέα), Τσαντίλας (67′ Κώτσης)

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο (66’ Μπαταούλας), Κόστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς (58’ Ζαφείρης), Γιάκιτς, Καμαρά (66’ Πέλκας), Χατσίδης, Άλι (86′ Σανταμαρία), Μύθου (66’ Εντιαγέ)

Πηγή: metrosport.gr