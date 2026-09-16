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Θεσσαλονίκη: Δράση ευαισθητοποίησης για τη Δωρεά Μυελού των Οστών σήμερα στο “Παπαγεωργίου”

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THESTIVAL TEAM

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Μερικά λεπτά από τον χρόνο μας μπορεί να σημαίνουν μια ολόκληρη ζωή για έναν άνθρωπο που περιμένει τον συμβατό δότη του. Με αυτό το μήνυμα, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου συμμετέχει στην 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών «Οι Νοσηλευτές δίνουν ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», που πραγματοποιείται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Η δράση θα φιλοξενηθεί στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, από τις 9:00 έως τις 13:00, με τη συμμετοχή νοσηλευτών, οι οποίοι θα ενημερώνουν το κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Η διαδικασία είναι απλή, σύντομη και ανώδυνη: περιλαμβάνει τη λήψη δείγματος μέσω στοματικού επιχρίσματος (από τη στοματική κοιλότητα), χωρίς αιμοληψία. Το δείγμα καταχωρείται στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο Μυελού των Οστών, εντάσσοντας τον εθελοντή στο μητρώο δυνητικών δοτών.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ηλικίας,αλλά και στο προσωπικό του Νοσοκομείου, έως 45 ετών, εφόσον το επιτρέπει το ιστορικό της υγείας τους.

Γιατί έχει σημασία

Η δωρεά μυελού των οστών αποτελεί για πολλούς ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και άλλα σοβαρά νοσήματα, τη μοναδική ελπίδα θεραπείας. Με την ένταξήτου στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο Μυελού των Οστών, ο εθελοντής, αν στο μέλλον προκύψει συμβατότητα με έναν ασθενή, μπορεί να γίνει ο άνθρωπος που θα του προσφέρει μια πολύτιμη δεύτερη ευκαιρία.

Το δύσκολο είναι να βρεθεί ο κατάλληλος συμβατός δότης. Γι’ αυτό και κάθε νέα εγγραφή στο μητρώο εθελοντών έχει σημασία. Όσο μεγαλώνει η δεξαμενή των εθελοντών δοτών, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ένας ασθενής να βρει τον δικό του συμβατό δότη.

Το μήνυμα αφορά όλους

Η πανελλαδική δράση διοργανώνεται από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), σε συνεργασία με τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών «ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών. Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου υλοποιείται σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Θεσσαλονίκη

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