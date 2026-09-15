Χανιά: Προθεσμία για την Πέμπτη πήρε η 18χρονη μητέρα για την υπόθεση του βρέφους

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε η 18χρονη μητέρα από τα Χανιά που συνελήφθη για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του μόλις 18 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η 18χρονη οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία της.

Η σύλληψή της έγινε χθες, μετά την ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Χανίων, όπου μεταφέρθηκε αρχικά το βρέφος με βαριά τραύματα και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του Neakriti κατά την εξέτασή της η νεαρή μητέρα φέρεται αρχικά να είχε υποστηρίξει ότι το μωρό έπεσε από τα χέρια της, ενώ στη συνέχεια φέρεται να έκανε λόγο για τραυματισμό του μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί εξετάζονται από τις Αρχές, καθώς τα ευρήματα των γιατρών κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά.

Το βρέφος είχε μεταφερθεί το βράδυ της Κυριακής από τα Χανιά στο Ηράκλειο, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Χανίων έδειξαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κατά τη διακομιδή του, μάλιστα, φέρεται να υπέστη και σπασμούς.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τα στοιχεία της υπόθεσης, με το ενδεχόμενο ο σοβαρός τραυματισμός να προκλήθηκε μέσα στο σπίτι και από πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος να βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Σταθερή αλλά σοβαρή η κατάσταση του βρέφους

Την ίδια ώρα, σταθερή αλλά σοβαρή παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεογνού, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελείου.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, μετά την εγκεφαλική αιμορραγία και τις βαριές κακώσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εξέτασή του. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του είχε εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο διακομιδής του σε νοσοκομείο της Αθήνας, χωρίς τελικά να καταστεί δυνατό.

Η απολογία της 18χρονης την Πέμπτη αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στάδιο στην έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη και πώς προκλήθηκαν τα σοβαρά τραύματα στο βρέφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 18χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει εδώ και μήνες σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση, ενώ ο πατέρας του βρέφους φέρεται να απομακρύνθηκε από τη ζωή της λίγο μετά την εγκυμοσύνη της.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν το οικογενειακό περιβάλλον της νεαρής μητέρας, χωρίς ωστόσο να συνδέονται από μόνα τους με τον τραυματισμό του βρέφους. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις Αρχές.