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Επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες: Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές χρειάζονται προσοχή

Intime
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Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού στη χώρα από τις επόμενες ώρες, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές.

Κατά τόπους μάλιστα αναμένεται τα φαινόμενα απο τη νύχτα και ως αύριο, Τετάρτη, να έχουν έντονο χαρακτήρα.

Το βαρομετρικό σύστημα που επηρεάζει την Ελλάδα φέρνει ένα φθινοπωρινό διήμερο αστάθειας, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται ωστόσο κατά τόπους απόψε τυ νύχτα και να μετατοπίζονται σταδιακά αύριο προς τα νότια.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ και του meteo.gr, από τις βραδινές ώρες βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη δυτική και νότια Ελλάδα, ενώ σταδιακά θα επηρεαστούν περισσότερες περιοχές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ήπειρος, η δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας.

Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά, με αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανότητα να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στο νότιο Ιόνιο, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

Στο στόχαστρο η νότια Ελλάδα την Τετάρτη

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η εικόνα θα αρχίσει να αλλάζει, καθώς τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν σταδιακά προς τα νότια.

Η μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται στη νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται και τα διαστήματα με καλύτερο καιρό να αυξάνονται.

Βροχές Καταιγίδες

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