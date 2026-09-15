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Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατάθηκε η προθεσμία για τις αιτήσεις πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών

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Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στους τρεις Κλάδους και στα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, για το έτος 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αφορά: την πλήρωση 370 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατό Ξηράς, (δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο), την πλήρωση 350 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Πολεμικό Ναυτικό, σε δύο (2) διαγωνισμούς ως εξής:

Για τις 300 θέσεις ΕΠ.ΟΠ. (δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο).

Για τις 50 θέσεις ΕΠ.ΟΠ. αποκλειστικά για Σταθμούς/Παρατηρητήρια του Πολεμικού Ναυτικού που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, (δείτε την προκήρυξη).

Επιπλέον, αφορά την πλήρωση 250 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στην Πολεμική Αεροπορία, (δείτε την προκήρυξη) την πλήρωση 5 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, (δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο) και, τέλος, την πλήρωση 25 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, (δείτε την προκήρυξη στον σύνδεσμο).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς η προκήρυξη και μεγάλο μέρος της περιόδου υποβολής συνέπεσαν με τον Αύγουστο, γεγονός που δημιούργησε πρακτικές δυσκολίες σε πολλούς υποψηφίους λόγω θερινών αδειών και απουσίας από τον τόπο κατοικίας τους.

Παράλληλα, στα αρμόδια «help desks» καταγράφηκε σημαντικός αριθμός σχετικών αιτημάτων για επιπλέον χρόνο, ενώ η παράταση συνδέεται άμεσα και με το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί.

Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία των Γενικών Επιτελείων, ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί υπερκαλύπτει τις διαθέσιμες θέσεις. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες, διευκρινίζουν ότι η υπερκάλυψη αφορά τον αριθμό των υποβληθεισών αιτήσεων και όχι τον τελικό αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων, καθώς εκκρεμούν ο έλεγχος των δικαιολογητικών, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες.

Πηγή: AΠE-MΠE

ΕΠΟΠ

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