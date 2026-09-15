Αγωνία για 45χρονο Ρουμάνο που αγνοείται μετά από ανατροπή ταχύπλοου κοντά στη Κεφαλονιά – Δείτε βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις εντοπισμού για έναν 45χρονοΡουμάνο, ο οποίος αγνοείται μετά από ανατροπή ταχύπλοου που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (15/9) σε θαλάσσια περιοχή περίπου 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος, στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ιδιώτης δύτης, ενώ από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, ένας 26χρονος, ο οποίος επέβαινε στο ίδιο ταχύπλοο με τον 45χρονο, περισυνελέγη από ένα άλλο σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου και από εκεί, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.