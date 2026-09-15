Οδηγός ηλεκτρικού πατινιού στον Σταθμό Λαρίσης παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο – Δείτε βίντεο

Nέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης.

Ο οδηγός του, αφού παραβίασε πολλούς Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, ενώ το ατύχημα καταγράφηκε σε βίντεο.

Οδηγός διερχόμενου αυτοκινήτου κατέγραψε τη στιγμή που το ηλεκτρικό πατίνι κινείται ανάποδα και συγκρούεται με μοτοσικλέτα, το βράδυ της Δευτέρας (14/09).

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα ο Alpha, ο οδηγός της μηχανής κινείται επί της οδού Μεταξά και τότε από το στενό της οδού Σάμου, βγαίνει το πατίνι, κινούμενο ανάποδα και συγκρούεται με τη μηχανή.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν και οι δύο αναβάτες, ευτυχώς ελαφρά.

Ωστόσο, ο 20χρονος αλλοδαπός οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού που παρέσυρε τον αναβάτη της μοτοσικλέτας, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος.

Δείτε το βίντεο