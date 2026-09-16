Νατσιός: Δεν δίνουμε λευκή επιταγή – Η Νίκη θα συνεχίσει να παλεύει για μια ριζική συνταγματική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος

Η Νίκη θα καταψηφίσει στο σύνολό της την κυβερνητική πρόταση τόνισε, μιλώντας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός,

«Η κυβερνητική πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση δεν αντιμετωπίζει, μεγάλες προκλήσεις για τη χώρα, όπως το δημογραφικό, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η διατήρηση της εθνικής ιδιοπροσωπίας», υποστήριξε μιλώντας από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

Ο πρόεδρος της Νίκης, έκανε λόγο για «δημογραφική κατάρρευση» και ζήτησε «τη συνταγματική κατοχύρωση της αξίας της ζωής του αγέννητου παιδιού και την αναγνώριση του γάμου αποκλειστικά ως ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας». Σημείωσε επίσης πως «η δημογραφική ανάπτυξη του ελληνικού έθνους πρέπει να οριστεί ως πρωταρχική αποστολή της πολιτείας, που δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αντικατάστασης του ελληνικού γηγενούς πληθυσμού».

Αναφερόμενος στην πρόταση για το άρθρο 24, ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ υποστήριξε ότι η επίκληση της κλιματικής κρίσης μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος επιχειρηματικών συμφερόντων και σε βάρος της πρωτογενούς παραγωγής και της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας.

«Μας ζητάτε να περιβάλουμε με συνταγματικό κύρος το έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντος, της διατροφικής και ενεργειακής μας ασφάλειας. Να νομιμοποιήσουμε την κατάληψη των εύφορων πεδιάδων και των βουνοκορφών μας από φαραωνικά αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα. Η Νίκη κατέθεσε αναλυτικές προτάσεις για την προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας και τη διατροφική μας επάρκεια», ανέφερε.

Συνεχίζοντας ο κ. Νατσιός επανέλαβε την πρόταση του για συνταγματική προστασία της πρώτης κατοικίας.

«Ζητούμε την απόλυτη συνταγματική προστασία της πρώτης κατοικίας, την απαγόρευση πλειστηριασμών για ΑμεΑ, καθώς και την απαγόρευση τραπεζικού δανεισμού των πολιτικών κομμάτων», σημείωσε.

Μιλώντας για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής ο Πρόεδρος της Νίκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για πολιτική κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία και πρότεινε «τη ρητή αναγνώριση της υπεροχής του Συντάγματος έναντι κάθε κανόνα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου».

Ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της δημόσιας εκπαίδευσης, και στη σημασία που αποδίδει η Νίκη στην ελληνική γλώσσα και στα εθνικά σύμβολα.

«Η παιδεία μας έχει μετατραπεί σε παιδεία της αμάθειας. Τέσσερις στους δέκα μαθητές έχουν πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου. Η γλώσσα μας δεν είναι απλά κώδικας επικοινωνίας, είναι ο φορέας του πολιτισμού μας», είπε και πρόσθεσε.

«Μιλάτε για συνταγματικό σεβασμό στη σημαία και τον εθνικό ύμνο, αλλά στα δημοτικά σχολεία δεν ακούγεται ο εθνικός ύμνος ούτε γίνεται έπαρση σημαίας. Η ΝΙΚΗ υποστηρίζει την αυτόνομη συνταγματική κατοχύρωση της γλώσσας, της σημαίας και του εθνικού ύμνου, αλλά και την εισαγωγή του μαθήματος της Πατριδογνωσίας».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Νίκης είπε πως καταψηφίζει στο σύνολό της την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι δεν διασφαλίζει επαρκώς την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, δεν καταργεί το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών και αφήνει, ανοιχτό το ενδεχόμενο «λευκής επιταγής» σε συγκυριακές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες.

«Δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Η Νίκη θα συνεχίσει να παλεύει για μια ριζική συνταγματική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, με καθαρές προτάσεις», κατέληξε ο κ. Νατσιός