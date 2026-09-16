Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Θέρμης: Διασυνδέει ψηφιακά όσους ψάχνουν δουλειά με τις επιχειρήσεις που αναζητούν εργαζόμενους

Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία διασύνδεσης πολιτών, επιχειρήσεων και ευκαιριών Απασχόλησης έθεσε σε λειτουργία ο Δήμος Θέρμης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, πρόκειται για την Ψηφιακή Πλατφόρμα του Γραφείου Απασχόλησης, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο το οποίο υποστηρίζει το έργο του Γραφείου Απασχόλησης και ενισχύει τη σύνδεση των πολιτών που αναζητούν εργασία με τις επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν προσωπικό.

Οι εργαζόμενοι

Μέσω της εφαρμογής, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ, να καταχωρίσουν τα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά τους στοιχεία, να δημιουργήσουν ή να ανεβάσουν το βιογραφικό τους και να αναζητήσουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις, να αποθηκεύουν θέσεις που τους ενδιαφέρουν και να παρακολουθούν οργανωμένα την πορεία των αιτήσεών τους.

Η πλατφόρμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού με το Γραφείο απασχόλησης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης του ραντεβού, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω βιντεοκλήσης. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης, περιορίζοντας παράλληλα την ανάγκη για τηλεφωνική ή επιτόπια συνεννόηση.

Οι επιχειρήσεις

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες μπορούν να δημιουργούν εταιρικό προφίλ, να δημοσιεύουν αγγελίες εργασίας, να διαχειρίζονται τις διαθέσιμες θέσεις και να παρακολουθούν τις αιτήσεις που λαμβάνουν. Η οργανωμένη παρουσίαση των υποψηφίων και των βιογραφικών συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αναζήτηση προσωπικού και στη γρηγορότερη κάλυψη των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων.

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Θέρμης αποκτά παράλληλα ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης θέσεων εργασίας, υποψηφίων, εξωτερικών βιογραφικών, εργοδοτών, αιτήσεων και προγραμματισμένων ραντεβού. Μέσα από συγκεντρωτικά στοιχεία και εργαλεία παρακολούθησης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι μπορούν να οργανώνουν καλύτερα την καθημερινή τους εργασία και να παρέχουν πιο άμεση και στοχευμένη υποστήριξη.

Η έναρξη της εφαρμογής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών απασχόλησης του Δήμου Θέρμης. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η ουσιαστική υποστήριξη των επιχειρήσεων και η δημιουργία ενός πιο άμεσου και αποτελεσματικού δικτύου σύνδεσης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας στην τοπική κοινωνία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα στη διεύθυνση:

https://dimosthermis.joboffice.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Θέρμης μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναγράφονται στην πλατφόρμα.

25 χρόνια προσφοράς

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θέρμης, εδώ και 25 χρόνια το Γραφείο Απασχόλησης αποτελεί πολύτιμο διαμεσολαβητή μεταξύ των κατοίκων και δημοτών του Δήμου Θέρμης που αναζητούν εργασία και των εκατοντάδων επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή και αναζητούν προσωπικό. Από τον Φεβρουάριο του 2001 όταν ιδρύθηκε και έως σήμερα το Γραφείο Απασχόλησης εξελίσσεται διαρκώς, αξιοποιώντας και τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας, αυξάνοντας κατακόρυφα την αποτελεσματικότητά του, ενισχύοντας τον κοινωνικό ρόλο του, βοηθώντας εκατοντάδες κατοίκους και δημότες του Δήμου Θέρμης για να βρουν δουλειά. Με τη στήριξη και διαμεσολάβηση του Γραφείου Απασχόλησης γίνονται εκατοντάδες επιτυχημένες προσλήψεις κάθε χρόνο.

Όμως ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Ταυτόχρονα, μέσα από τη συμβουλευτική και την καθοδήγηση που προσφέρει, εξοπλίζει κάθε πολίτη με τα κατάλληλα εφόδια και τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορεί να διεκδικεί και να βρίσκει εργασία με επιτυχία, ακόμα και μόνος του.

Οι σταθμοί

Σύμφωνα με τον Δήμο Θέρμης, οι σημαντικότεροι σταθμοί σε αυτήν την πορεία των 25 χρόνων είναι οι εξής: