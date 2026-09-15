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Στον ανακριτή οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, οδηγήθηκαν για τις απολογίες τους, οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει την βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, που τους απήγγειλαν χθες οι δικαστικές αρχές έπειτα από σημαντικό υλικό που διαβιβάστηκε από την αστυνομία. Το νέο υλικό αφορά κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πειστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες. Μεταξύ αυτών και η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκισης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει, επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η απολογητική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες καθώς οι δύο κατηγορούμενοι θα παραδώσουν στον δικαστικό λειτουργό υπόμνημα με τις θέσεις τους και ακολούθως θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Μετά την απολογία ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, αξιολογώντας την κατηγορία, τους ισχυρισμούς και την εν γένει συμπεριφορά τους, πριν, κατά την διάρκεια αλλά και μετά τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιώργος Μαζωνάκης

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