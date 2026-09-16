Κλέαρχος Μαρουσάκης: “Καμπανάκι” για πλημμυρικά επεισόδια, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σήμερα και αύριο στα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας, με Κρήτη και Δωδεκάνησα να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό κινείται στην περιοχή, αντλώντας μεγάλα ποσά υγρασίας και ενέργειας, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στα νοτιότερα τμήματα των Κυκλάδων, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open.

Το κύμα κακοκαιρίας θα μετατοπίζεται σταδιακά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σήμερα και αύριο χρειάζεται προσοχή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να μετατοπίζονται προς τις Κυκλάδες και προς το ΝΑ Αιγαίο. Από το απόγευμα έως και το βράδυ, έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Ρόδο, Καστελόριζο και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, λίγες βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν και στα ηπειρωτικά, κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα, χωρίς όμως να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Καλύτερες θα είναι οι καιρικές συνθήκες στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα το πρωί. Το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα, τους 26 στα βορειοδυτικά και τους 28 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα. Στις θαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία θα είναι λίγο υψηλότερη, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές, ενώ μετά η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με νεφώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, με εξαίρεση ίσως τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κινηθεί στους 27-28 βαθμούς Κελσίου.

Τι αλλάζει από την Πέμπτη

Αύριο, Πέμπτη (17/09), τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν στο νότιο και ΝΑ Αιγαίο και σταδιακά θα μετατοπιστούν προς τα βορειοανατολικά.

Η Κρήτη αναμένεται να επηρεαστεί από ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας, ενώ μετά η δραστηριότητα θα περιοριστεί στα νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα της χώρας, όπου θα χρειαστεί προσοχή λόγω του αυξημένου κινδύνου για πλημμυρικά επεισόδια.

Μετά την Πέμπτη, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει και πάλι. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, ενώ θα επιστρέψει ένα περισσότερο καλοκαιρινό μοτίβο, με αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα για τοπικές μπόρες και καταιγίδες.

Ο υδράργυρος θα κινηθεί κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μελτέμι θα κυριαρχήσει σε κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Έτσι, μετά την Πέμπτη, ο καιρός θα επιστρέψει σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες.