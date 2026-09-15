Βέλγιο: Σε απεργία διαρκείας οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας – Τουλάχιστον 800 πτήσεις αναμένεται να επηρεαστούν

Σημαντικές αναστατώσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις αναμένεται να προκαλέσει η προγραμματισμένη απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο Βέλγιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον βελγικό πάροχο υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας Skeyes, εκτιμάται πως συνολικά 832 πτήσεις θα επηρεαστούν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σαρλερουά.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις σε κάθε νυχτερινή βάρδια, από τις 22:00 έως τις 08:00, από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 10 Οκτωβρίου.

Η Skeyes ανακοίνωσε την Τρίτη ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της απεργίας, αναμένεται να επηρεαστούν 487 πρωινές και 345 νυχτερινές πτήσεις. Ωστόσο, ο πλήρης αντίκτυπος στις αλλαγές και την αναπροσαρμογή των δρομολογίων των αεροπορικών εταιρειών, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Παράλληλα, η Skeyes προειδοποίησε ότι, εάν αεροσκάφη δεν καταφέρουν να επιστρέψουν στο Σαρλερουά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενδέχεται να επηρεαστούν και οι πρώτες πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν το επόμενο πρωί.

Ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δήλωσε ότι ενημέρωσε επίσημα την αεροπορική βιομηχανία για το απεργιακό πρόγραμμα την Τρίτη, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για την αναστάτωση που αναμένεται να προκληθεί.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με αεροπορικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία, πριν από την αναχώρησή τους.