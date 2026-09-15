Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του Κολωνακίου – “Η γιατρός μού έλεγε ότι “ξεκλειδώνει τα τσάκρα””

Συνεχίζονται οι καταγγελίες από ασθενείς που επισκέπτονταν το «ιατρείο» του Κολωνακίου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Πρώην ασθενής της γιατρού περιέγραψε στον ANT1 τις «περίεργες θεραπείες» της 56χρονης γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Mου έλεγε ότι “ξεκλειδώνω τα τσάκρα και προσπαθώ να επέμβω με μία μέθοδο σε αυτά τα κύτταρα για να τα επαναφέρω σε υγιή κατάσταση ούτως ώστε να μην εξελιχθούν σε καρκίνο”. Εγώ έχω αυτοάνοσο την ψωρίαση που είναι ψυχοσωματική και όταν είσαι σε άγχος και στρες είναι σε έξαρση αλλά είπα να δοκιμάσω και πήγα. Έτσι ξεκίνησα» ανέφερε.

Όπως λέει η γυναίκα, η γιατρός χωρίς ειδικότητα διέγνωσε επερχόμενο καρκίνο.

«Όταν πήγαινες εκεί, τουλάχιστον στην δικιά μου περίπτωση, σε καλωδίωναν χωρίς ρούχα με έναν υπολογιστή και πατούσες πάνω τα πέλματα σου και τα χέρια σου σε δύο πλάκες μεταλλικές και περίμενα ένα τέταρτο και μετά ντυνόμουνα πήγαινα στο γραφείο της πάλι καλωδιωμένη που με συνέδεαν με έναν υπολογιστή και μου έλεγε “στην πρώτη περίπτωση καταγράφουμε τα κύτταρα του σώματός σου και διαπιστώνω ότι κάποια κύτταρα σε κάποια όργανα είναι σε μία κατάσταση λανθάνουσα που θα εξελιχθούν πολύ σύντομα σε καρκίνο στον πνεύμονα, στο ήπαρ και στο στομάχι και εγώ με τη μέθοδο”, γιατί ρώτησα “τώρα τι κάνουμε; Γιατί με καλωδιώνετε; Και τι κάνετε μια ώρα και στον υπολογιστή;” Δεν βλέπω εγώ, δεν είχα τη δυνατότητα να δω τι έκανε» πρόσθεσε η πρώην ασθενής της γιατρού.

«Μου κόστισε 5.000 στα τρία χρόνια η αμοιβή της και κάπου 4 με 5 χιλιάδες τα σκευάσματα που μου τα έφερνε ένας συνεργάτης δικός της από τη Ρωσία, τα οποία απ’ έξω δεν είχαν τίποτα» συμπλήρωσε.

Ο ιδρυτής του «Κβαντικού Πανεπιστημίου στη Χαβάη» καταδικάστηκε για παράνομες τεχνικές

Όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1 ο ιδρυτής του αποκαλούμενου «Κβαντικού Πανεπιστημίου στη Χαβάη» στο οποίο φέρεται να έκανε μεταπτυχιακό η 56χρονη γιατρός, είναι ένας “αντισυμβατικός” γιατρός που είχε καταδικαστεί για χρήση τεχνικών που δεν συνάδουν με την ιατρική επιστήμη από τον ιατρικό σύλλογο του Κεμπέκ.

Η άδεια του ανεστάλη αρχικά προσωρινά και ο ίδιος παραιτήθηκε από τον ιατρικό σύλλογο, ιδρύοντας το Κβαντικό Πανεπιστήμιο στην Χονολουλού. Αυτό που χαρακτηρίζεται ως «πανεπιστήμιο ψευτογιατρών» από έγκριτα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το McGILL και στις τελετές του οι φοιτητές φορούν τα παραδοσιακά περιδέραια από λουλούδια.

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου McGill είπε στον ΑΝΤ1 «Δεν πρόκειται για πανεπιστήμιο. Οι τίτλοι που απονέμει δεν αποτελούν πραγματικούς πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών. Η «αποφοίτηση» από το “Kβαντικό Πανεπιστήμιο”, από μόνη της, δεν δίνει σε κάποιον το δικαίωμα να ασκεί την ιατρική. Είναι σαν να παρακολουθείς μια σειρά βίντεο γεμάτα ψευδοεπιστημονικές ανοησίες και, στο τέλος, να σου στέλνουν ταχυδρομικά ένα ψεύτικο δίπλωμα. Το πρόβλημα με την «κβαντική ιατρική» είναι ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καν».

Μπλοκαρισμένο αίμα, μέτρηση ενέργειας, ο Mick Jagger και ο Keith Richards

Άλλος χρήστης του διαδικτύου σε ανάρτησή του στα social media ανέφερε ότι είχε επισκεφτεί το συγκεκριμένο ιατρείο, όπου του είπαν ότι το αίμα του ήταν “μπλοκαρισμένο” ενώ του “μετρούσαν την ενέργεια”.

«Είχα πάει κι εγώ στον συγκεκριμένο χώρο πριν λίγα χρόνια ύστερα από σύσταση φίλης, και μάλιστα περισσότερες από μία φορές για “επανελέγχους”. Θυμάμαι ακόμη τις εξηγήσεις ότι το αίμα μου ήταν “μπλοκαρισμένο” και αργότερα ότι είχε αρχίσει να “ξεμπλοκάρει”, μέσα από έναν περίεργο έλεγχο με υπολογιστή. Παράλληλα γινόταν και… “μέτρηση ενέργειας”: χέρια πάνω από το κεφάλι, χωρίς καν να σε αγγίζουν, για να διαπιστωθεί υποτίθεται τι “εκπέμπει” το σώμα. Εκεί πλέον ένιωθα ότι από την ιατρική είχαμε περάσει λίγο στα… ματζούνια» αναφέρει στην ανάρτησή του.

Μάλιστα οι γιατροί του έλεγαν ότι αντίστοιχο «καθαρισμό αίματος» είχαν κάνει οι θρύλοι των Rolling Stones, Mick Jagger και Keith Richards.

«Μου είχαν δείξει ακόμη και το δωμάτιο με το μηχάνημα για τον “καθαρισμό του αίματος”, λέγοντάς μου ότι κάτι αντίστοιχο είχαν κάνει με επιτυχία ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Ευτυχώς δεν προχώρησα ποτέ. Ακολούθησε μια τεράστια λίστα πανάκριβων συμπληρωμάτων, τα οποία, απ’ όσο θυμάμαι, έπρεπε να προμηθευτώ από ένα-δύο συγκεκριμένα φαρμακεία. Αυτό ήταν άλλο ένα καμπανάκι που μου είχε δημιουργήσει τότε την αίσθηση ενός κλειστού εμπορικού κυκλώματος.

Σήμερα, με όσα ερευνώνται για τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, πραγματικά ανατριχιάζω σκεπτόμενο πόσοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να πέρασαν από εκεί. Και κυρίως: πόσα ακόμη τέτοια «ιατρεία» μπορεί να λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα; Ίσως δεν χρειάζεται καν να περιμένουμε την επόμενη τραγωδία. Πολλοί διαφημίζουν δημόσια αυτά που κάνουν. Αρκεί οι αρμόδιες αρχές να αρχίσουν επιτέλους να κοιτάζουν» έγραψε.

«Μου είπε ήμουν μπλοκαρισμένη απο ορμόνες»

«Σε προσπάθεια εξωσωματικής τότε, μου είπε ήμουν μπλοκαρισμένη απο ορμόνες και έπρεπε να καθαρίσω το συκώτι μου κα άρχισα τα τσία, φύκια κλπ κ βιταμίνες των 400 ευρώ πριν 18 χρόνια πέρα της επίσκεψης 300 ευρώ που μειωνόταν 50 ευρώ κάθε φορά μέχρι που έφτασα τα 200 και σταμάτησα! Αδυνάτισα μεν αλλά παιδί δεν!!! Καλύτερα βέβαια γιατά υιοθέτησα στο τέλος 2. Λυπάμαι πολύ» έγραψε άλλη χρήστης στο διαδίκτυο