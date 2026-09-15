Χαμόγελο του Παιδιού: Θύμα κακοποίησης η 18χρονη μητέρα του βρέφους στα Χανιά

Ανακοίνωση εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού σχετικά με την 18χρονη μητέρα του 17 ημερών βρέφους στα Χανιά που έχει συλληφθεί για τον σοβαρό τραυματισμό του, γνωστοποιώντας, μεταξύ άλλων, πως ο Οργανισμός είχε λάβει αναφορά πως η ίδια η μητέρα υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της από την ηλικία των 4 ετών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει: «Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αναφέρουν τη νοσηλεία βρέφους 17 ημερών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει, αναφορικά με την 18χρονη μητέρα που έχει συλληφθεί, ότι το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία».

Και συνεχίζει: «Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

Το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο.

Σήμερα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο Οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του.

Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας».

Προθεσμία έλαβε η 18χρονη για να απολογηθεί

Υπενθυμίζεται ότι η 18χρονη μητέρα που συνελήφθη για την υπόθεση έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 17/9.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, κατά την απολογία της η νεαρή μητέρα φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι το μωρό έπεσε από τα χέρια της, ενώ στη συνέχεια φέρεται να έκανε λόγο για τραυματισμό του μετά από πτώση από μεγάλο ύψος.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί εξετάζονται από τις Αρχές, καθώς τα ευρήματα των γιατρών κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά.

Υπενθυμίζεται πως η νεαρή συνελήφθη χθες Δευτέρα 14/9, μετά από ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Χανίων, όπου μεταφέρθηκε αρχικά το βρέφος με βαριά τραύματα. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.