Δίκη για τα Τέμπη: “Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από τι πέθαναν τα παιδιά μας” κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης

Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν οι συνήγοροι από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας αλλά και ο συνήγορος του σταθμάρχη, Στέφανος Παντζαρτζίδης.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε χθες την άρση απορρήτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή για να γίνει έλεγχος στις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, στα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, MMS καθώς και στις εφαρμογές εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων όπως viber και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησης.

Πριν τις τοποθετήσεις των συνηγόρων, κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 27χρονου Δημήτρη Ασλανίδη, ενός εκ των 57 θυμάτων.

«Εγώ ξέρω ότι ο γιός μου κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για έκρηξη και φωτιά. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από τι πέθαναν τα παιδιά μας. Γιατί κάποια ήταν ζωντανά» κατέθεσε ο κ. Ασλανίδης, ενώ αναφέρθηκε και στην «καταστροφή βιολογικού υλικού» με εντολή, όπως κατέθεσε του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη.

Ανέφερε επίσης τα “οστάρια” που φυλάσσονται, όπως κατέθεσε, στην Εισαγγελία Λάρισας και για τα οποία ο συνήγορος του Γιάννης Μαντζουράνης προανήγγειλε ότι θα υποβάλει σχετικό αίτημα στο δικαστήριο για να εντοπιστούν και να εξεταστούν.

Ο κ. Ασλανίδης κατέθεσε επίσης ότι βρέθηκε εργαστήριο στην Ολλανδία που μπορεί να πραγματοποιήσει τις ειδικές εξετάσεις που ζητούν κάποιοι συγγενείς αφού πραγματοποιηθούν οι εκταφές και ληφθούν δείγματα από σορούς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Τέλος, η επόμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας είναι την προσεχή Δευτέρα οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το κινητό του σταθμάρχη και η συνέχεια των καταθέσεων των συγγενών θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ