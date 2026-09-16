MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης – Κανονικά τα δρομολόγια

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά τόσο στην κύρια γραμμή όσο και στην επέκταση της Καλαμαριάς.

Από νωρίς σήμερα το πρωί από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το σταθμό «Ανάληψη» η κυκλοφορία πραγματοποιείτο μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Στους σταθμούς Ανάληψη και Πανεπιστήμιο πραγματοποιείτο μετεπιβίβαση των επιβατών.

Σύμφωνα με αναφορές η υποβαθμισμένη λειτουργία του μετρό άρχισε στις 05:30, λίγο μετά την έναρξη των δρομολογίων του μέσου. Από νωρίς το πρωί έως και μέχρι πριν από λίγη ώρα παρατηρήθηκαν μεγάλες ουρές σε σταθμούς του μετρό, όπως στον σταθμό Ανάληψη και Πανεπιστήμιο, όπου γίνονταν οι μετεπιβιβάσεις των επιβατών.

Αυτή την ώρα η λειτουργία το μετρό έχει αποκατασταθεί και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Thema. Όπως είχε ενημερώσει νωρίτερα η διαχειρίστρια εταιρεία, τα προβλήματα προέκυψαν μετά από πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίον του σταθμού «Ευκλείδη»

Μετρό Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Αγνώριστος ο Αλιόσα Ασάνοβιτς στην εκδήλωση της UEFA στη Θεσσαλονίκη – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Άφαντος για τρίτη ημέρα ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι – “Τον αναζητάμε σε όλη την Ελλάδα” λέει η Δημογλίδου

ΕΘΝΙΚΑ 5 ώρες πριν

Προκαλεί και πάλι ο Χακάν Φιντάν: “Απειλή για την Τουρκία η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών”

ΚΑΙΡΟΣ 21 ώρες πριν

Επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες: Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές χρειάζονται προσοχή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ σε οικισμό των Διαβατών – Χειροπέδες σε έναν άνδρα για ναρκωτικά

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος για τις τελευταίες στιγμές του Βασίλη Καρρά: Είχε αδυνατίσει, σε ένα κρεβάτι απέναντι σε ένα μεγάλο παράθυρο χάζευε το αεροδρόμιο