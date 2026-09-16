Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης – Κανονικά τα δρομολόγια

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά τόσο στην κύρια γραμμή όσο και στην επέκταση της Καλαμαριάς.

Από νωρίς σήμερα το πρωί από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το σταθμό «Ανάληψη» η κυκλοφορία πραγματοποιείτο μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Στους σταθμούς Ανάληψη και Πανεπιστήμιο πραγματοποιείτο μετεπιβίβαση των επιβατών.

Σύμφωνα με αναφορές η υποβαθμισμένη λειτουργία του μετρό άρχισε στις 05:30, λίγο μετά την έναρξη των δρομολογίων του μέσου. Από νωρίς το πρωί έως και μέχρι πριν από λίγη ώρα παρατηρήθηκαν μεγάλες ουρές σε σταθμούς του μετρό, όπως στον σταθμό Ανάληψη και Πανεπιστήμιο, όπου γίνονταν οι μετεπιβιβάσεις των επιβατών.

Αυτή την ώρα η λειτουργία το μετρό έχει αποκατασταθεί και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Thema. Όπως είχε ενημερώσει νωρίτερα η διαχειρίστρια εταιρεία, τα προβλήματα προέκυψαν μετά από πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίον του σταθμού «Ευκλείδη»