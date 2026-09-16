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Κιλκίς: Χειροπέδες σε αλλοδαπό διακινητή μεταναστών

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Συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, ένας αλλοδαπός άνδρας, για διευκόλυνση εισόδου σε μη νόμιμους αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας να οδηγεί όχημα ιδιοκτησίας του και να έχει επιβιβάσει 4 αλλοδαπούς άνδρες, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.

Κατά τον έλεγχο ο οδηγός του οχήματος υπέδειξε άδεια ικανότητας οδήγησης αμφιβόλου γνησιότητας, η οποία και κατασχέθηκε. Σε βάρος των 2 αλλοδαπών ανδρών που είχε επιβιβάσει στο όχημα εκκρεμούσαν το εθνικό διοικητικό μέτρο απαγόρευσης εισόδου στην Ελληνική επικράτεια.

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Κιλκίς

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