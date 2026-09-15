Λατινοπούλου μετά την άρση ασυλίας της: “ΝΔ και Βελόπουλος ψήφισαν χέρι-χέρι, εάν ήμουν δεκανίκι θα με είχαν προστατεύσει”

Στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση της ασυλίας της αναφέρθηκε με βίντεο που ανάρτησε στα social media η Αφροδίτη Λατινοπούλου, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Βελόπουλου και απαντώντας σε όσους, όπως είπε, την χαρακτηρίζουν «δεκανίκι».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε ότι Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Βελόπουλος ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας της, χρησιμοποιώντας το γεγονός ως απάντηση στις κατηγορίες που δέχεται για τη στάση της απέναντι στην κυβέρνηση.

«Η Λατινοπούλου είναι δεκανίκι! Τέλος! Τέλος με χρυσά γράμματα! Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος χέρι-χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας μου. Ως γνωστόν, τα δεκανίκια τα προστατεύεις. Εάν ήμουν δεκανίκι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα με είχε προστατεύσει», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η Αφροδίτη Λατινοπούλου συνέκρινε την υπόθεσή της με προηγούμενη διαδικασία για την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου στο ελληνικό Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι τότε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν ψηφίσει κατά.

«Όπως έκανε όταν ήρθε η άρση ασυλίας του Βελόπουλου στο ελληνικό κοινοβούλιο και έτρεξαν οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη να ψηφίσουν κατά για να προστατεύσουν το συνεταιράκι τους», είπε.

Η ίδια συνέχισε σε υψηλούς τόνους, αναφερόμενη και στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον της το προηγούμενο διάστημα.

«Τι κάνει νιάου-νιάου λοιπόν στα κεραμίδια; Οι επιστολές του Ιησού μαζί με το ότι η Λατινοπούλου είναι δεκανίκι, μαζί με τις κηραλοιφές και όλα τα υπόλοιπα παίρνουνε στο ίδιο συρτάρι και λυπάμαι πάρα πολύ για τους αφελείς που το πίστεψαν αλλά είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για όσους δεν έφαγαν το σανό», ανέφερε.