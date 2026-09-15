Μεξικό: Μητέρα πέθανε από τσιμπήματα μελισσών, ενώ προσπάθησε να προστατεύσει τον 3χρονο γιο της – Δείτε βίντεο

Τραγικό θάνατο βρήκε μια μητέρα στο Μεξικό, η οποία δέχτηκε επίθεση από σμήνος μελισσών κι ενώ προηγουμένως είχε φροντίσει να προστατεύσει τον μόλις τριών ετών γιο της.

Σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν τρεις μήνες και έφερε τώρα στη δημοσιότητα η Daily Star, η 45χρονη Ογιούκι Ραμίρεζ Μπουρσιάγκα, δικαστικός στο επάγγελμα από την πολιτεία Ζακατέκας του Μεξικού, βρισκόταν μαζί με τον γιο της, Ματίας, έξω από ένα αθλητικό συγκρότημα, όταν ένα σμήνος μελισσών επιτέθηκε στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή για μια αθλητική διοργάνωση, τραυματίζοντας τουλάχιστον 11 άτομα.

Όταν το σμήνος επιτέθηκε, η Ογιούκι αντέδρασε ενστικτωδώς για να προστατεύσει τον γιο της. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έβγαλε το φούτερ της και σκέπασε με αυτό το παιδί, προτού καταφέρει να το βάλει με ασφάλεια μέσα στο αυτοκίνητό της. Η κίνησή της, όμως, την άφησε εκτεθειμένη στις ορέξεις των μελισσών.

🇲🇽 Zacatecas, Mexico — 45-year-old Magistrate Oyuki Ramírez Burciaga died after a savage bee swarm attack on May 12.



The judicial official was at a local sports tournament when hundreds of bees suddenly attacked. She used her own clothing to shield her 3-year-old son and tried… pic.twitter.com/Zhp3cjKRxx — World Wide Leak (@leaklive1) May 16, 2026

Η 45χρονη δέχθηκε περίπου 300 τσιμπήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Η Ογιούκι προσπάθησε μάλιστα να προστατεύσει και τον ηλικιωμένο πατέρα της, ο οποίος είχε επίσης περικυκλωθεί από το σμήνος.

Την ίδια ώρα, όσοι βρίσκονταν στο σημείο προσπαθούσαν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ακόμη και ορισμένοι από τους διασώστες τραυματίστηκαν, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν διέθεταν εξειδικευμένο προστατευτικό εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν μια επίθεση τέτοιου μεγέθους.

Η μητέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της, όμως τις επόμενες ημέρες η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Παρουσίασε σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις και έντονη φλεγμονή, ενώ οι γιατροί αντιμετώπισαν σοβαρές επιπλοκές που συνδέονταν με τη μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου που είχε εισέλθει στον οργανισμό της.

Η Ογιούκι παρέμεινε για εννέα ημέρες στην εντατική, προτού τελικά αφήσει την τελευταία της πνοή.

Είχε αναλάβει καθήκοντα δικαστικού επτά μήνες πριν από τον θάνατό της. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ζακατέκας, Ντέιβιντ Μονρεάλ Άβιλα, εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της μετά την είδηση του θανάτου της.