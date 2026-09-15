Συνελήφθη 19χρονος και αναζητείται 25χρονος στη Φθιώτιδα για απόπειρα απάτης με το πρόσχημα του “λογιστή” και “αστυνομικού”

Στα χέρια των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών Φθιώτιδας, έπεσε 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται, καθώς επιχείρησαν, ο ένας με το πρόσχημα ότι ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, χθες το μεσημέρι, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπό, προσποιούμενος τον «λογιστή» και αποπειράθηκε να τον εξαπατήσει και να του αποσπάσει χρήματα. Ακολούθως, άλλος άγνωστος δράστης, προσποιούμενος τον «αστυνομικό», επικοινώνησε τηλεφωνικά και τον έπεισε να συναντηθούν σε συγκεκριμένο σημείο για την παράδοση των χρημάτων.

Ο πολίτης, ωστόσο, αντελήφθη ότι επρόκειτο για απάτη, για αυτό ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές και στήθηκε ενέδρα στους δράστες. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του ΑΤ Λοκρών, του υπέδειξαν να προφασιστεί ότι «τσίμπησε» το δόλωμα των απατεώνων και συμφώνησε να συναντηθούν.

Στο σημείο του ραντεβού προσέγγισε ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, από το οποίο εξήλθε ο συνοδηγός, με σκοπό την παραλαβή του χρηματικού ποσού. Μόλις όμως αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, τράπηκε σε φυγή, αλλά σε μικρή απόσταση ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Ο οδηγός του οχήματος, αντιλαμβανόμενος τους αστυνομικούς, διέφυγε αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Σημειώνεται ότι από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το ΙΧ αυτοκίνητο στην περιοχή της Αττικής, ενώ επίσης κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του κατηγορουμένου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει ταυτοποιηθεί και θεωρείται θέμα χρόνου η σύλληψή του, ενώ σε βάρος των δύο κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Ο 19χρονος που συνελήφθη θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, στις αρχές Αυγούστου εξιχνιάστηκε μια άλλη σοβαρή υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στη Θήβα, από την οποία οι δράστες, πάλι με το πρόσχημα ότι ήταν λογιστές, κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα.

Οι δύο δράστες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους.

Με αφορμή τα περιστατικά αυτά, η ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας, τονίζει ότι θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τις ενέργειες για την καταπολέμηση της διάπραξης απατών και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.

Παράλληλα, στοχεύοντας στην ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, απευθύνει ξανά χρήσιμες συμβουλές, με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή εξαπάτησής τους.

Ειδικότερα επισημαίνει ότι οι επιτήδειοι, είτε τυχαία, είτε έχοντας συγκεντρώσει σχετικές πληροφορίες, τηλεφωνούν στα θύματά τους ή τα πλησιάζουν αιφνιδιαστικά και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως ότι είναι δήθεν «υπάλληλοι του ΔΕΔΗΗΕ», «λογιστές», «εφοριακοί», «αστυνομικοί», «δικηγόροι», γνωστοί συγγενών τους κ.λπ., ζητούν χρήματα και κοσμήματα με διάφορες προφάσεις, όπως για παράδειγμα την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, την ύπαρξη κάποιας ηλεκτρολογικής βλάβης στο σπίτι που δήθεν θα «καταστρέψει» τα πολύτιμα αντικείμενα που υπάρχουν στο εσωτερικό του, την δήλωση ή καταγραφή τους για την αποφυγή υποτιθέμενου προστίμου από την εφορία, την εξόφληση τυχόν κάποιου χρέους των ίδιων ή για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων κ.λπ.

Τι συνιστά η Αστυνομία στους πολίτες

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι σας καλούν τηλεφωνικά ή εμφανίζονται ως δήθεν λογιστές ή υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως του ΔΕΔΗΗΕ ή άλλου φορέα, για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Επισημαίνεται ότι από Δημόσιες Υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να απαιτούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων ή κοσμημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας «πλησιάζουν» ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού – συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό – συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα ή κοσμήματα και επίσης να μην δέχεστε άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.