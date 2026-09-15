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Υπουργείο Μετανάστευσης: Προσφυγές κατά 20 αποφάσεων που ακύρωσαν ανακλήσεις ασύλου Σύρων

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εξετάζει εκ νέου υποθέσεις στις οποίες, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, δεν συντρέχουν πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη διατήρηση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, από την αρχή του έτους έχουν επανελεγχθεί σειρά υποθέσεων και έχουν ανακληθεί καθεστώτα ασύλου, ιδίως σε περιπτώσεις Σύρων πολιτών, για τους οποίους εκτιμάται ότι δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις παροχής διεθνούς προστασίας.

Σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έδωσε εντολή στις νομικές υπηρεσίες του υπουργείου να προσφύγουν κατά 20 αποφάσεων των Ανεξάρτητων Δευτεροβάθμιων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, οι οποίες είχαν ακυρώσει ανακλήσεις καθεστώτων ασύλου Σύρων πολιτών.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι Επιτροπές επικαλέστηκαν, μεταξύ άλλων, τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στη Συρία, καθώς και το ενδεχόμενο υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας σε περίπτωση επιστροφής.

Οι πηγές του υπουργείου υποστηρίζουν ότι στις συγκεκριμένες αποφάσεις εντοπίζονται νομικές πλημμέλειες. Επισημαίνουν, επίσης, ότι σε μέρος των υποθέσεων έγινε δεκτή η αίτηση των Σύρων πολιτών, με αποτέλεσμα να μην ανακληθεί το καθεστώς διεθνούς προστασίας τους, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το υπουργείο, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν αμετάκλητες καταδίκες για διακίνηση μεταναστών, κλοπές και εμπορία ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόθεση του υπουργείου είναι να εξαντλήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα στις συγκεκριμένες υποθέσεις, με στόχο την άρση του καθεστώτος προστασίας σε περιπτώσεις όπου, κατά την εκτίμησή του, δεν πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις και την επιστροφή των συγκεκριμένων προσώπων στις χώρες καταγωγής τους.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

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