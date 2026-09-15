Νέες απειλές Τσελίκ για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο: “Είμαστε ισχυροί και στη διπλωματία και στο πεδίο”

Σε νέα επίδειξη της σκληρής τουρκικής ρητορικής απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος AKP, Ομέρ Τσελίκ, συνδυάζοντας τις αναφορές του στη διπλωματία με προειδοποιήσεις για την ισχύ που διαθέτει η Άγκυρα «στο πεδίο».

Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του κατά της απόφασης των ΗΠΑ να ανανεώσουν την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Τούρκος αξιωματούχος κάλεσε την Αθήνα να μην προχωρά σε κινήσεις που η Άγκυρα χαρακτηρίζει «προκλητικές» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας να παρουσιάσει την τουρκική στάση ως προσήλωση στη διπλωματία και στον διάλογο.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι η επιλογή της διπλωματικής οδού από την Τουρκία δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Όπως υποστήριξε, η Άγκυρα γνωρίζει τη δύναμη που διαθέτει τόσο στις διαπραγματεύσεις όσο και «στο πεδίο», στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα σαφές μήνυμα προς την ελληνική πλευρά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τσελίκ ανέφερε ότι «το τελευταίο που επιθυμούμε εν μέσω μιας τέτοιας αστάθειας είναι η εκδήλωση προκλητικών ενεργειών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται να προστεθεί στην πάγια ρητορική της Άγκυρας γύρω από τις ελληνοτουρκικές διαφορές, με την τουρκική πλευρά να αποδίδει στην Αθήνα την ευθύνη για ενέργειες που θεωρεί ότι αυξάνουν την ένταση στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του AKP κατηγόρησε ακόμη την ελληνική πλευρά ότι αξιοποιεί τα θέματα του Αιγαίου για λόγους εσωτερικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρακτική οδηγεί στη δημιουργία ενός «τοξικού φαύλου κύκλου».

Συγκεκριμένα, προειδοποίησε πως «κανείς δεν πρέπει να υιοθετεί μια προσέγγιση που μετατρέπει τα προβλήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε ζήτημα εσωτερικής πολιτικής».

Παράλληλα, ο Τσελίκ διεμήνυσε ότι η Τουρκία «δεν θα αναγνωρίσει ούτε θα αποδεχτεί -με κανέναν τρόπο- οποιοδήποτε μήνυμα μεταφέρεται μέσω τέτοιων διαύλων».

Με τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις, η Άγκυρα επιμένει στη θέση της για απευθείας διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, απορρίπτοντας μηνύματα που θεωρεί ότι μεταφέρονται μέσω τρίτων πλευρών.

Αντίδραση για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση του Ομέρ Τσελίκ και απέναντι στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανανεώσουν την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας χαρακτήρισε την αμερικανική απόφαση «λανθασμένη», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για μια κίνηση που «διαβρώνει την εμπιστοσύνη».

Ο Τσελίκ επανέλαβε επίσης τη θέση της Άγκυρας για τον ρόλο της Τουρκίας ως «εγγυήτριας δύναμης» στην Κύπρο, ενώ αναφέρθηκε εκ νέου στη στήριξή της προς το ψευδοκράτος.

Όπως ανέφερε, η αποφασιστική στάση της Τουρκίας προς αυτή την κατεύθυνση «θα συνεχιστεί, καθιστάμενη ακόμη πιο ισχυρή στο μέλλον».