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Γιώργος Νταλάρας: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον Μαζωνάκη – “Ο συμπατριώτης μου έφυγε, καλή του ώρα”

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THESTIVAL TEAM

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Το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε ο Γιώργος Νταλάρας, λίγες ώρες μετά την κηδεία του.

Το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μίλησε για τον θάνατό του κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο, που ήταν αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο.

Σε βίντεο από την εμφάνισή του που προβλήθηκε στην εκπομπή «Σήμερα» ο τραγουδιστής ακούγεται να λέει: «Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε, τον Γιωργάκη, τον συμπατριώτη μου από την Κοκκινιά».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Νταλάρας αναφέρθηκε και σε όσα, όπως τόνισε, προκάλεσαν την απώλεια του τραγουδιστή: «Είναι πικρό και είναι και άθλιο το πίσω, και χρειάζεται να μιλήσουμε γι’ αυτό και να το μελετήσουμε. Καλή του ώρα».

Δείτε το βίντεο:

Γιώργος Νταλάρας

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