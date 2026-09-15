MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στον Κεραμεικό για τα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο – Δείτε εικόνες

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αποδίδεται σήμερα το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου Κεραμεικού.

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχθηκε στον χώρο η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις, που υλοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφορούν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του Κεραμεικού, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας.

Το σπουδαιότερο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης, σε χρήση από την Προϊστορική περίοδο έως και την Ύστερη Αρχαιότητα, υπήρξε ταυτόχρονα ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αγγειοπλαστικής και αγγειογραφίας του αρχαίου κόσμου.

Δείτε εικόνες του Intime:

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Σουδάν: Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κατάρρευση χρυσωρυχείου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Με πολιτικές λαθροχειρίες και λάσπη πολιτεύεται η ΝΔ επί εφτά χρόνια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Π. Μαρινάκης για δήλωση Πάνα περί συνεργασίας με ΕΛΑΣ: Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του κ. Τσίπρα

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Ανθή Βούλγαρη: Αντέδρασε στον αέρα του Mega με τα χθεσινά δημοσιεύματα – “Βλέπω κάτι τίτλους τελείως λάθος”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Ανδρουλάκης: Από το “Μητσοτάκης ή χάος” πήγατε στο “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Γκιλφόιλ για Μαζιώτη: Ο ίδιος και οι αριστεροί τρομοκράτες σύντροφοί του, δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία