Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 49χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι 43χρονο – Κατηγορούνται και οι 2 για κατοχή ναρκωτικών

Με χειροπέδες κατέληξαν δύο άνδρες ηλικίας 49 και 43 ετών στη Θεσσαλονίκη με αφορμή αιματηρή επίθεση του πρώτου στον δεύτερο αλλά και κατοχή ναρκωτικών και από τους δύο.

Αρχικά συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας ο 49χρονος, ο οποίος το μεσημέρι της ίδιας μέρας, μέσα στο σπίτι του, επιτέθηκε στον 43χρονο με μαχαίρι και τον τραυμάτισε. Ο παθόντας μετέβη σε νοσοκομείο της πόλης, όπου αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Σε έλεγχο που έγινε στον 43χρονο, διαπιστώθηκε ότι κατείχε δισκία που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, οπότε και συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που έγινε στην οικία του 49χρονου, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία δενδρύλλια κάνναβης.