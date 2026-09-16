Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση – Κινητοποιήθηκαν τρία εναέρια μέσα – Βίντεο
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 και καίει σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τρία εναέρια μέσα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.