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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση – Κινητοποιήθηκαν τρία εναέρια μέσα – Βίντεο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 και καίει σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τρία εναέρια μέσα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θεσσαλονίκη

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