ΥΠΕΞ: Η Δημοκρατία κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

Την ακλόνητη προσήλωση της Ελλάδας στην προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, των θεσμών και του κράτους δικαίου υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας.

Σε μήνυμά του, το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι η Δημοκρατία αποτελεί κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της θητείας της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Όπως τονίζει, οι δημοκρατικές αρχές εξακολουθούν να διαμορφώνουν την πολυμερή δράση της Ελλάδας και τη συμβολή της στις διεθνείς προσπάθειες για την προάσπιση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας.

«Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας, η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την ακλόνητη προσήλωσή της στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών και θεσμών, καθώς και του κράτους δικαίου», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.