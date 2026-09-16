Θεσσαλονίκη: Έρχεται η 5η Λευκή Νύχτα Λαγκαδά με μεγάλη συναυλία της Κλαυδίας

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ο Λαγκαδάς φοράει τα γιορτινά του και υποδέχεται την 5η Λευκή Νύχτα, σε μια μεγάλη γιορτή της τοπικής αγοράς με μουσική, χορό, αθλητισμό, παιδικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις σε ολόκληρο το κέντρο της πόλης.

Η αντίστροφη μέτρηση για την 5η Λευκή Νύχτα Λαγκαδά ξεκίνησε!

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η αγορά και οι δρόμοι της πόλης γεμίζουν κόσμο, μουσική και κίνηση, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που αναπτύσσεται σε διαφορετικά σημεία του Λαγκαδά και απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους.

Μουσική, χορός, αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικά δρώμενα για παιδιά, έκθεση ιστορικών αυτοκινήτων και πολλές ακόμη δράσεις συνθέτουν μια μεγάλη γιορτή, με τα καταστήματα της πόλης να φορούν τα γιορτινά τους και την τοπική αγορά να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Κορυφαία στιγμή της φετινής διοργάνωσης θα είναι η μεγάλη συναυλία της Κλαυδίας, η οποία ανεβαίνει στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 21:00, για ένα live που αναμένεται να αποτελέσει το μεγάλο μουσικό γεγονός της βραδιάς.

Με τη μοναδική φωνή και τη δυναμική σκηνική της παρουσία, η Κλαυδία έρχεται στον Λαγκαδά για να συναντήσει το κοινό της και να δώσει τον ρυθμό στην 5η Λευκή Νύχτα.

Πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων σε όλη την πόλη

Η μεγάλη συναυλία πλαισιώνεται από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, το οποίο ξεκινά από τις 18:00 και απλώνεται σε πλατείες, πάρκα, πεζόδρομους και κεντρικούς δρόμους του Λαγκαδά.

Στην κεντρική πλατεία, από τις 19:00 έως τις 23:00, θα πραγματοποιηθεί Έκθεση Ιστορικών Αυτοκινήτων Volkswagen Θεσσαλονίκης, ενώ για τους μικρούς επισκέπτες θα υπάρχουν δράσεις με Spiderman και ξυλοπόδαρο, πριν τη μεγάλη συναυλία της Κλαυδίας από τις 21:00 έως τις 23:00.

Στο Πάρκο ΟΑΕΔ, από τις 18:00 έως τις 20:00, συμμετέχουν η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κένταυρος Λαγκαδά, ο Άτλας Λαγυνών και ο Α.Σ. Λέοντες Λαγκαδά.

Στον πεζόδρομο Ιεράς Κοιμήσεως Θεοτόκου το πρόγραμμα περιλαμβάνει Bubbles από τις 18:45 έως τις 19:45 και Magic Show από τις 19:45 έως τις 20:45, ενώ στην οδό Λουτρών θα υπάρχει μασκότ από τις 19:45 έως τις 20:45.

Στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου θα πραγματοποιηθούν χορευτικές δράσεις από το Yupiyaya και το Opposite Dance Studio, ενώ στον χώρο του πρώην ΟΤΕ Λαγκαδά συμμετέχει ο Όμιλος Αντισφαίρισης Λαγκαδά από τις 18:00 έως τις 22:00. Στον ίδιο χώρο, από τις 19:00 έως τις 22:00, θα βρίσκεται ο Παραολυμπιονίκης Κώστας Τζούνης.

Στο Πάρκο ΔΕΥΑΛ θα παρουσιάσει τη δράση του το Rial Dance, στον χώρο της WIND Λαγκαδά συμμετέχει η ΑΠΕΛ Λαγκαδά, ενώ στο Πάρκο Επαρχείου η Δημοτική Χορωδία Όσσας θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της από τις 20:00 έως τις 21:00.

Μια μεγάλη γιορτή για την αγορά και την πόλη

Η 5η Λευκή Νύχτα φιλοδοξεί και φέτος να δημιουργήσει μια ξεχωριστή εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες, δίνοντας παράλληλα ζωντάνια και κίνηση στην τοπική αγορά.

Για μία ολόκληρη βραδιά, το κέντρο του Λαγκαδά μετατρέπεται σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο γιορτής και ψυχαγωγίας, με τις δράσεις να απλώνονται σε διαφορετικές γωνιές της πόλης και τα καταστήματα να συμμετέχουν στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην αγορά, να συμμετάσχουν στις παράλληλες δράσεις και να απολαύσουν ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία, αθλητισμό και χορό.

Και στις 21:00, το μεγάλο ραντεβού μεταφέρεται στην κεντρική πλατεία, όπου η Κλαυδία ανεβαίνει στη σκηνή για το μεγάλο live της βραδιάς.