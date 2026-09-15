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Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία – Δείτε βίντεο

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Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (15/9) στην οδό Αθηνών στην έξοδο της Λαμίας προς Κόμμα.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά.


Ο ηλικιωμένος οδηγός του κόκκινου οχήματος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του EKAB στο νοσοκομείο Λαμίας. Στο άλλο αυτοκίνητα επέβαινε μία τριμελής οικογένεια. Το παιδί και ο πατέρας υπέστησαν μόνο ελαφριά τραύματα σε αντίθεση με τη μητέρα, η οποία φέρεται να χτύπησε περισσότερο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

ΕΚΑΒ Ελληνική Αστυνομία Λαμία

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