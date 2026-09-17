Ημαθία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα σε τμήματα του οδικού δικτύου λόγω εκτέλεσης εργασιών

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου σε τμήμα του οδικού δικτύου της Ημαθίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Συγκεκριμένα, από ώρα 07.30 και μέχρι τη δύση του ηλίου, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο – κατά περίπτωση – αριστερό ή δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας στη γέφυρα Αλιάκμονα, της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας – Αλεξάνδρειας – Αιγινίου – Κατερίνης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείναν κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του οδικού δικτύου της Ημαθίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Συγκεκριμένα, αύριο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 και από ώρα 07.30 και μέχρι τη δύση του ηλίου, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο – κατά περίπτωση – αριστερό ή δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας στη γέφυρα Αλιάκμονα, της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας – Αλεξάνδρειας – Αιγινίου – Κατερίνης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείναν κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.