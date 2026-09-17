Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για το δωρεάν Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ξεκινά σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 09:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το δωρεάν Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2026-2027.



Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, μέσω της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Εθελοντισμού και του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δημιουργικής Απασχόλησης, με στόχο την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών των σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης.



Απευθύνεται σε παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, καθώς και σε μαθητές που επιθυμούν υποστήριξη στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.



Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με προτεραιότητα σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές ή κοινωνικές δυσκολίες και αδυνατούν να καλύψουν το κόστος πρόσθετης εκπαιδευτικής υποστήριξης.



Μέσα από το πρόγραμμα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιδιώκει να εξασφαλίσει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τα παιδιά της πόλης, να στηρίξει τις οικογένειες που έχουν ανάγκη και να ενισχύσει τη σχολική πορεία των μαθητών μέσα από μια οργανωμένη και δωρεάν εκπαιδευτική δομή.



Τα μαθήματα πραγματοποιούνται:

στο Κοινωνικό Πνευματικό Κέντρο «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ» , Σπάρτης 6Α

, Σπάρτης 6Α στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 132

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων



Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών για το σχολικό έτος 2026-2027 ξεκινά την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 09:00.



Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην πλατφόρμα:



https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/reenforcement/student/



Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων:



2313 318661, 2313 318662, 2313 318664

Ώρες επικοινωνίας: 08:00-14:00



2310 848734

Ώρες επικοινωνίας: 15:00-20:00



Πρόσκληση σε εθελοντές εκπαιδευτικούς

Παράλληλα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να στηρίξουν εθελοντικά το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.



Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, καθώς και πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία στη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος.



Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές μπορούν να επικοινωνούν στο 2310 848734, από τις 15:00 έως τις 20:00.



Με το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεχίζει να στηρίζει μαθητές και οικογένειες που έχουν ανάγκη, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή.