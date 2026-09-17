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Χωρίς νερό για τρεις ώρες σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Χωρίς νερό θα μείνουν για λίγες ώρες οι κάτοικοι σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών, σήμερα Πέμπτη.

Όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), από τις 10:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού (Φ110) με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, στη συμβολή των οδών Μητροπολίτη Γενναδίου Καραβαγγέλη και Γεωργίου Παπαδοπούλου.

Λόγω των εργασιών, προβλήματα υδροδότησης θα παρουσιαστούν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

  • Λασκαράτου
  • Μητρ. Γ. Καραβαγγέλη
  • Ίωνος Δραγούμη
  • Γ. Παπαδοπούλου καθώς και σε όλες τις παρακείμενες οδούς.

Όπως επισημαίνει η ΕΥΑΘ, οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, ενώ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.

Διακοπή νερού

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