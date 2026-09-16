Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας προπονήθηκε κανονικά με την Ντόρτμουντ – Πιθανό να αγωνιστεί το Σάββατο με την Στουτγκάρδη

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά το το επεισόδιο αφυδάτωσης που υπέστη στο ματς του Champions League με τη Βιγιαρεάλ προπονήθηκε για πρώτη φορά με την Ντόρτμουντ.

Στο κανονικό πρόγραμμα της Ντόρτμουντ συμμετείχε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και το έκανε με χαμόγελο, όπως φαίνεται από την ανάρτηση της γερμανικής ομάδας, η οποία τον εξέτασε ενδελεχώς για να είναι σίγουρη ότι δεν θα προκύψει κάτι απρόοπτο στην επιστροφή του.

Μέχρι πρότινος ο Καρέτσας έκανε ατομικές προπονήσεις με την Ντόρτμουντ, όμως πλέον δείχνει έτοιμος να πατήσει χορτάρι και είναι στο χέρι του Κόβατς για το αν θα τον χρησιμοποιήσει στον αγώνα του Σαββάτου (19/09/26) με την Στουτγκάρδη.

Ο Καρέτσας θα είναι κανονικά στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Nations League, αν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο.