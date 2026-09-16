Στον Κορυδαλλό αύριο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση Μαζωνάκη: Εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια
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THESTIVAL TEAM
Στις φυλακές Κορυδαλλού θα οδηγηθούν αύριο, Πέμπτη (17/9) οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Νωρίς το πρωί τις Πέμπτης αναμένεται να μεταφερθεί το ζευγάρι των γιατρών από την Ευελπίδων στις φυλακές. Την μεταγωγή των προσωρινά κρατούμενων, στο σωφρονιστικό κατάστημα, διέταξαν οι δικαστικές Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια για τους δύο γιατρούς σήμερα το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, έπειτα από 18 ώρες.
Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση.
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