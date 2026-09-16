Άλκηστις Πρωτοψάλτη για Μαζωνάκη: Στον κάτω κόσμο η xαραυγή περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μεσ’ τον Άδη μπαίνει

Μία αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μέσα από ένα μήνυμα που αναφέρεται στη «χαραυγή» που περιμένει να υποδεχτεί τον «μερακλή» στον Άδη.

Ειδικότερα, η ερμηνεύτρια προχώρησε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του εκλιπόντος καλλιτέχνη από την ταινία μικρού μήκους που είχε παίξει με τίτλο «Στον Θρόνο του Ξέρξη».

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας πάνω στην εικόνα για την απώλειά του: «Στον κάτω κόσμο η xαραυγή στέκει και περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μεσ’ τον Άδη μπαίνει» και κατέληξε: «Καλό ταξίδι Γιωργάκη».

Το Instagram story της το συνόδευσε με το κομμάτι του Στινγκ «Fragile».

Δείτε την ανάρτησή της