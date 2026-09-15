Τσουκαλάς: Με πολιτικές λαθροχειρίες και λάσπη πολιτεύεται η ΝΔ επί εφτά χρόνια

«Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη “γίδα στην πλάτη” και ο κ. Μαρινάκης επιχειρεί με ασύστολα ψέματα να θολώσει τα νερά», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση που εξέδωσε σχετικά με τη ραδιοφωνική συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον ΣΚΑΪ.

«Όχι, κύριε Μαρινάκη», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «εσείς προτείνατε να σταματήσει να καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας στους δύο μήνες. Και μαζί σας συμφωνούν βουλευτές και υπουργοί». Σημειώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά ουδέποτε είχε τέτοια θέση» και πως «το 2018 στο πρόγραμμα του Κινήματος αναγράφεται επί λέξει: “Επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων (αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές)”».

Δηλαδή, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, «συνέχιση της καταβολής του επιδόματος ανεργίας ως κίνητρο ταχύτερης πρόσληψης και ως κίνητρο στον εργοδότη μέσω κάλυψης μέρους του εργασιακού κόστους».

«Με πολιτικές λαθροχειρίες και λάσπη πολιτεύεστε επί εφτά χρόνια», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «οι μάσκες έπεσαν» και «οι εργαζόμενοι ξέρουν πια τι ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία». «Δεν θα τους επιτρέψουμε να μειώσουν τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας», σημειώνει.