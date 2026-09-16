Μπαράζ διαρρήξεων στη Βέροια: Χειροπέδες σε ανήλικο που δραπέτευσε από αναμορφωτήριο

Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, βάζοντας τέλος στην έκνομη δραστηριότητά του.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ανήλικος έδρασε τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, παραβιάζοντας συνολικά τρία καταστήματα στο κέντρο της Βέροιας. Από τα δύο εξ αυτών κατάφερε να αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 153 ευρώ, ενώ στο τρίτο η απόπειρά του έμεινε ημιτελής.

Η περαιτέρω εξέταση των στοιχείων του συλληφθέντος αποκάλυψε πως σε βάρος του εκκρεμούσε σήμα φυγής από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων. Ο νεαρός είχε τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη δομή κατόπιν σχετικών αποφάσεων από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Βόλου και το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Βέροιας.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.