Μαρίνα Σπανού: “Παρακολουθώ με μεγάλη στεναχώρια τις ειδήσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Είμαι συγκλονισμένη”

Με συγκίνηση αναφέρθηκε η Μαρίνα Σπανού στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην απώλειά του, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «Studio στις 3», το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9). Η νεαρή τραγουδοποιός μίλησε για τη δύναμη που έχει η μουσική να συνδέει διαφορετικές γενιές, ενώ περιέγραψε και την ιδιαίτερη στιγμή που εκτυλίχθηκε στην πρόσφατη συναυλία της στο Θέατρο Βράχων.

«Εγώ είμαι πολύ συγκλονισμένη γιατί ανήκουμε σε διαφορετικές γενιές, οπότε παρακολουθώ την είδηση και όλη αυτή τη διαδρομή και αυτές τις μέρες που γίνεται ένας πανικός και καλά κάνει και γίνεται, γιατί βγαίνουνε και στην επιφάνεια πολλά τραγούδια του, μπαίνουμε ξαφνικά στη διαδικασία και εμείς οι νεότερες γενιές ή από άλλους κλάδους να τα εξερευνήσουμε», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Οπότε παρακολουθώ όλες αυτές τις ειδήσεις με πολύ μεγάλη στενοχώρια και μπορούσα κι εγώ με τον τρόπο μου κάπως να στείλω μία ευχή σε αυτόν τον άνθρωπο, στις οικογένειες, στους ανθρώπους που τον θαυμάζουν. Γιατί οι άνθρωποι που θαυμάζουν πολύ τους καλλιτέχνες νιώθουν ότι έχουνε οικογενειακές σχέσεις με αυτούς».

«Οπότε είναι πολύ μεγάλη απώλεια αυτό που βιώνουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν ταυτιστεί με τη μουσική του, και κάθε είδους μουσική. Οπότε το λέω και συγκινούμαι τώρα γιατί έχει πολύ μεγάλη δύναμη η μουσική. Και ζήτησα κιόλας από το κοινό εκείνη τη στιγμή να αγκαλιάσουν τον διπλανό τους. Αγκαλιάστηκε ένα τεράστιο θέατρο Βράχων γεμάτο και ξαφνικά ακούσαμε τα μπουφάν, τα χέρια όλα μεταξύ τους διαπέρασαν τα ακουστικά μας και ανοίξανε τα φώτα, είδαμε αυτή την εικόνα, ήταν μαγευτική. Ελπίζω να έφτασε με κάποιο τρόπο εκεί που έπρεπε», κατέληξε.