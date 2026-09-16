Τραγωδία στις ελβετικές Άλπεις: Τρεις νεκροί μετά από πτώση μικρού αεροσκάφους

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή μικρού μονοκινητήριου αεροσκάφους στις Άλπεις, στη νοτιοδυτική Ελβετία, με τις Αρχές να έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Βαλέ, το αεροσκάφος προσέκρουσε χθες το απόγευμα στη βόρεια πλαγιά βουνού στην περιοχή Φλουχάλπ, κοντά στο ορεινό θέρετρο Λόικερμπαντ.

Και οι τρεις επιβαίνοντες στο αεροσκάφος σκοτώθηκαν, ενώ οι ελβετικές Αρχές βρίσκονται στη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων.

Είχε απογειωθεί από το Λουγκάνο

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Λουγκάνο, στο ιταλόφωνο καντόνι Τιτσίνο, και είχε πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στη Σιόν, στο Βαλέ.

Στη συνέχεια κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Μπουχς, στο κεντρικό καντόνι Νίντβαλντεν, όταν, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι, προσέκρουσε στο βουνό.

Η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 τοπική ώρα.

«Για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, το αεροσκάφος συγκρούστηκε με τη βόρεια πλαγιά ενός βουνού στην περιοχή Φλουχάλπ του Λόικερμπαντ. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν ίχνη καπνού στην περιοχή», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Κάτοικοι της περιοχής ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αφού είδαν καπνό να υψώνεται από το σημείο της συντριβής.

Τρία ελικόπτερα στην επιχείρηση

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, με τη συμμετοχή τριών ελικοπτέρων και δύο ειδικών διασωστών.

Φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική αστυνομία δείχνει τα συντρίμμια του αεροσκάφους διασκορπισμένα σε ορεινή πλαγιά.

Οι ομοσπονδιακές Αρχές της Ελβετίας έχουν ανοίξει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της συντριβής.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και ποινική έρευνα υπό την εποπτεία της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, σε συνεργασία με την αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των τριών θυμάτων ούτε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι προηγήθηκε της πρόσκρουσης.